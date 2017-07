Das Stadtjubiläum steuert auf seinen Höhepunkt zu: Elf Tage dauert ab 21. Juli die Festwoche, die im Zyklus "1000 Jahre Neunburg" das Glanzlicht sein soll. Krönung wird das zweitägige Stadtfest am 22./23. Juli. Allein beim Jubiläumsfestzug werden über 100 Gruppierungen auf den Beinen sein.

Breite Programmpalette

Mittelaltermarkt und Kunst

Die organisatorischen Grundpfeiler von Festwoche, Stadtfest und Festzug standen bei einem Pressegespräch im Rathaus im Mittelpunkt. Bürgermeister Martin Birner zeigte sich dabei bereits in Vorfreude auf das "absolute Highlight" der 1000-Jahr-Feier, das am Sonntag, 23. Juli, im großen Jubiläumfestzug gipfeln wird. Er würdigte die umfangreichen Vorbereitungen der Vereine und Organisationen, die sich bei Programmgestaltung, Ausschank und Verpflegung engagiert mit einbringen.Mit einem "absolut vielfältigen und tollen Programm" soll das Stadtfest von 22. bis 23. Juli eine Vielzahl Besucher nach Neunburg locken. Birner appelliert an die Bewohner umliegender Ortschaften: "Kommt nach Neunburg, ein Besuch lohnt sich absolut." Unter anderem sorgen 14 Bands, Musikgruppen und Discjockeys für gute Stimmung, an 9 Bewirtungsstellen ist zwischen Vorstadt, Altstadt und Torweiherareal gegen Hunger und Durst vorgesorgt. Zusätzlich hofft der Bürgermeister auf die Gunst von oben: "Auch, weil sehr viel Arbeit dahintersteckt, brauchen wir wirklich tolles Wetter."Bereits im Vorfeld der festlichen Tage wurde eine vierseitige Infobroschüre an alle Haushalte verteilt. Sie informiert über den Festzugsverlauf, listet die Bewirtungsstellen und das Programm während des Stadtfestes auf und liefert eine komplette Übersicht über die Festzugsfolge. Gedruckt wurde die Beilage - Auflage: 24 000 Stück - durch Oberpfalz-Medien. Bei Interesse können weitere Exemplare in der Tourist-Information abgeholt werden.Elke Reinhart, mitverantwortlich bei der Organisation, und Werner Dietrich, Leiter des Tourismusbüros, rückten die Eckpunkte der Festwoche ins Blickfeld: Auftakt ist am Freitag, 21. Juli, mit einer Aufführung des Festspiels "Vom Hussenkrieg", gefolgt von zwei Tagen Stadtfest mit Jubiläumsfestzug am Sonntag. Am Mittwoch, 26. Juli, folgt die "Beatles Night" mit "Made in Liverpool", am Donnerstag, 27. Juli, schließt sich die "TC Rock Night" mit den Gruppen "Days of Jupiter" und "Stereostoned" an. Veranstalter beider Konzerte im Burghof ist der Tennisclub.Eine weitere "Hussenkrieg"-Aufführung folgt am Freitag, 28. Juli. Von Samstag, 29. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, findet im Stadtpark der Mittelalterliche Markt des Festspielvereins statt. Den Abschluss der Festwoche bestreitet der Kunstverein mit einem "Best of Blauer Montag" am 31. Juli.Elke Reinhart stellte die Resonanz vieler Vereine und Institutionen während der Festtage heraus - "die Beteiligung ist großartig". Allein beim Jubiläumsfestzug werden über 100 Gruppierungen ein farbenprächtiges Bild von Neunburg in Vergangenheit und Gegenwart auf die Straße bringen. Nicht unerwähnt blieb das umfangreiche Angebot für die Jüngsten beim Stadtfest, das mit Kinderkarussell, Kleindampfbahn und Animationsprogramm aufwarten kann.

Bürger sind in Feierlaune

Neunburg vorm Wald. (mp) "Bisher verläuft das Jubiläumsjahr grandios", stellte Bürgermeister Martin Birner in einer ersten Zwischenbilanz fest. Sämtliche Veranstaltungen seien bisher sehr gut besucht worden. Sein Dank galt allen, die sich bei der Organisation eingebracht haben - "von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung bis hin zu den zahlreichen Ehrenamtlichen". Und auch die Atmosphäre bei den Jubel-Terminen habe gepasst: "Die Leute waren überall gut drauf", beobachtete der Bürgermeister.Rundes Andenken ans JubiläumsjahrNeunburg vorm Wald. (mp) Zur Festwoche und zum Stadtfest bietet die Stadt Neunburg Jubiläumsabzeichen an. Die blauen Buttons tragen die Aufschrift "2017 - 1000 Jahre Neunburg vorm Wald - Ich war dabei", und sind damit gleichzeitig ein Andenken an das Festjahr. Ein Abzeichen kostet zwei Euro, Verkaufsstelle ist die Tourist-Information am Schrannenplatz. Der Button braucht übrigens nicht mit einer Anstecknadel befestigt werden, sondern haftet per Magnet am Revers.