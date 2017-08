Zur 40. Auflage kehrte das Sommerfest der Feuerwehr Penting an seinen Ursprungsort unter der Kastanie in der Dorfmitte zurück. Als Höhepunkt rückte die historische Löschspritze von 1906 zur Einsatzübung aus.

Cocktails im "Waschheisl"

Test mit "Bezirksamtmann"

Neunburg-Penting. Nach 40 Jahren fand das Sommerfest der Feuerwehr Penting wieder unter dem Kastanienbaum in der Ortsmitte statt. Es war eine warme Sommernacht, zahlreiche Gäste kamen, und viele Lichter sorgten für ein stimmungsvolles Ambiente. Zu den Klängen der "Oberpfälzer Seenland-Musikanten" wurde fröhlich gefeiertDas Jubiläumssommerfest erinnerte stark an die erste Veranstaltung dieser Art, genau an der gleichen Stelle vor vier Jahrzehnten. Wie damals gab es wieder Gockerln, die schnell verspeist waren. Die Essensausgabe war noch nie so schnell arbeitslos, freute sich der stellvertretende Kommandant Tobias Meier. Das Bier von der Rhaner Brauerei floss dazu in Strömen, wovon sich auch die Brauereibesitzer Alois und Stefanie Plößl überzeugten. Unter der Leitung von Andreas Königsberger spielten die "Oberpfälzer Seenland-Musikanten" bayerisch-böhmisch auf, und ein Abstecher in das urige "Waschheisl" auf einen Cocktail bei den Feuerwehrdamen lohnte sich auf jeden Fall.Vor dem Vergnügen stand aber noch die Abnahme der historischen Feuerwehrspritze durch den "Bezirksamtmann" Martin Birner. Der Bürgermeister machte den Spaß mit und gab die Kommandos bei der Löschübung wie anno dazumal. Zur Seite standen ihm die "Inspektoren" Willi Stengl und Franz Obermeier. Sie lobten die Funktionsfähigkeit der Maschine und die Tüchtigkeit des Löschtrupps.Stolz erzählte Vorsitzender Florian Meier die Geschichte der 111 Jahre alten Löschmaschine. Die Spritze wurde von sechs Mann bedient, die 25 Mal pro Minute mit den Querstangen pumpen mussten, um das Wasser mit dem aufgebauten Druck über 26 Meter weit spritzen zu können. Federführend bei der Restaurierung zeichnete Kommandant Jürgen Keilhammer verantwortlich. Fünf Monate intensive Arbeit steckten hinter dem hervorragenden Ergebnis, das bei der Vorführung zu sehen war. Die Reparaturen wurden bei Manfred Keilhammer vorgenommen. Die Lederdichtungen mussten erneuert werden, und die Spezialisten Albert Lottner und Franz Probst fertigten einen neuen Saugkorb nach dem Original aus dem Katalog von 1906 an. "Es ist ein Glücksfall, dass unsere Spritze noch erhalten ist", stellte der Vorsitzende fest. Ein noch größerer Glücksfall ist es, dass sich das historische Löschgerät bei der Feuerwehr Penting in so guten Händen befindet.