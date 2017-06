An vielen Orten in Bayern war am Freitag oder Samstag das traditionelle Anzünden des Johannisfeuers terminiert. Meist ist das auch mit kleineren oder größeren Feiern der kirchlichen und weltlichen Gemeinden verbunden. Heuer war ein wichtiges Detail anderes als sonst.

Feuer nicht entzündet

Keine Langeweile

(frd) Bereits zum neunten Male hat am vergangenen Freitag "Armeno Signum" im Neunburger Stadtpark die große Feier zum "Johannisfeuer" organisiert. Die Organisatoren konnten sich bei auch am Abend noch sehr warmen Temperaturen über einen großen Andrang von Gästen freuen, die neben guter Feierlaune auch großen Hunger und Durst mitgebracht hatten.Doch das Johannisfeuer selbst wurde heuer aus Sicherheitsgründen nicht angezündet. Das Anzünden von Johannisfeuern ist seit dem 12. Jahrhundert bekannt, im Mittelalter sind dabei häufig auch Tänze aufgeführt worden, was in der Pfalzgrafenstadt Neunburg auch am Freitag noch der Fall war. Denn am frühen Abend tanzten die Mädels der Tanzgruppen des FC Neunburg zur Freude der Stadtparkbesucher auf und zeigten, dass sie über das ganze Jahr hinweg im Training und in guter Form sind.Da der Namenstag des Heiligen Johannes (24. Juni) in die Zeit der Sommersonnwende fällt, war er im Volksglauben mit vielen Bräuchen, besonders Reinigungs- und Fruchtbarkeitskriterien verbunden. Auch der Sprung über das Johannisfeuer hat in vielen Gegenden eine lange Tradition. Weiterhin sollte das Johannisfeuer auch vor Hexen und bösen Geistern schützen, doch daran dachte im Neunburger Stadtpark am Freitagabend niemand. Da standen "gute Geister" hinter dem Grill oder der Schänke und sorgten für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste.Viele aus der Region nutzten im Jubiläumsjahr "1000 Jahre Neunburg vorm Wald" das Johannisfeuer zu einem tollen Familienabend, wobei die Band "Roudhouze" in den Kindern ihre größten Fans hatten. Spätestens beim "Flieger" von den "Donikkls" hatte die Band in den Kindern eine Schar von neuen Fans gewonnen. Die ältere Generation stimmte da eher bei dem Song "Weine nicht, wenn der Regen fällt" von Drafi Deutscher ein. Der fehlende Regen und die glühende Hitze, die alles ausgetrocknet hat, war auch der Grund dafür, warum das Johannisfeuer in diesem Jahr nicht angezündet worden ist. Brandgefahr war wohl auch der Grund dafür, dass zum Abschießen des Feuerwerks der Ort so weit weg gewählt werden musste, dass für die Gäste, die auf ihren Platzen sitzen blieben, wegen der hohen Bäume nur wenig vom Feuerwerk zu sehen war - obwohl dieses Feuerwerk sich auch wirklich den Namen "Feuerzauber" verdient hatte.Die Kinder drehten ein paar Runden mit dem Zug, die Burschen schenkten ihren Mädels ein Herzchen oder sicherten ihnen beim Luftballonspickern schöne Preise und alle fühlten sich wohl im Stadtpark, der für diese Veranstaltung optimal geeignet ist. Den Namen "Feuerzauber" verdienten sich um Mitternacht auch die Frauen und Männer von "Ameno Signum" bei ihrer tollen Feuershow, die immer wieder den Atem stocken ließ und spontan Beifall abforderte. Obwohl das Johannisfeuer nicht angezündet wurde, war es ein toller Abend, der in guter Erinnerung bleiben wird.