Das Ende des Schuljahres naht mit großen Schritten, und für Schulleiter Siegfried Bräuer fangen diese Woche ganz lange Ferien an. Nach drei Jahren an der Neunburger Grundschule geht der geschätzte Pädagoge in den Ruhestand. Seine Verabschiedung erfolgte in zwei Etappen.

Werdegang Geboren in Oberviechtach; ab 1963: Gymnasium Weiden; 1973 bis 1976: Universität Regensburg; 1976 bis 1979: Lehramtsanwärter in Neunburg, Oberviechtach und Teunz; 1979: Prüfung in Teunz, mobile Reserve; 1993: Beratungslehrer; ab 1995: Schulleiter in Thanstein; ab 2005: Schulleiter in Winklarn; ab 2011: Mitglied des Evaluationsteams; ab 2014: Schulleiter Neunburg; ab 2016: 40-jähriges Dienstjubiläum; 2017: Ruhestand. (pko)

Am Vormittag packten die Grundschüler und das Lehrerkollegium ihre guten Wünsche für den neuen Lebensabschnitt in Lieder und Aufführungen. Schauplatz war die Dreifachturnhalle der Mittelschule, da die Schulsporthalle in der Ledererstraße bereits der Sanierung weichen musste. "Die Feier mit den Kindern ist mir sehr nahe gegangen", bekannte Bräuer später bei der offiziellen Verabschiedung. Es sei ergreifend gewesen "meine ganze Schule zu spüren", lobte er die Veranstaltung. Auch im zweiten Teil spielten die Kinder eine Rolle: Der Schulchor heiterte den wehmütigen Akt mit lustigen Liedern auf.Konrektorin Birgit Koholka bestand mit der Organisation der Feierlichkeiten ihre Feuertaufe. Das Eröffnungslied "Hand in Hand" sah sie auch als "Akustik-Test" für den für die neue Schule ausgesuchten Bodenbelag. Sie bedankte sich bei den zahlreichen Ehrengästen, die dem Schulleiter ihre Ehre erwiesen. Die Familie von Siegfried Bräuer, das gesamte Lehrerkollegium, langjährige Weggefährten, die Geistlichkeit, die Neunburger Kindergartenleiterinnen und die Schulfamilie der Grundschule waren gekommen.Besonders die Gespräche mit Bräuer seien Schulamtsdirektor Georg Kick in Erinnerung, der die Meilensteine der beruflichen Laufbahn aufzählte und persönliche Wertschätzung ausdrückte. Mit einem Lächeln zugewandt zugehört, unaufdringlich und gelassen, aufgeschlossen für Neuerungen und Loyalität gegenüber vorgegebenen Gesetzen - so beschrieb Kick die Charaktereigenschaften des scheidenden Lehrers. Der Schulrat überreichte die offizielle Urkunde zum Übertritt in die Pension mit dem Dank für alles Geleistete in Neunburg und darüber hinaus.Martin Birner habe die drei Jahre mit Bräuer als äußerst intensiv empfunden. Der Schulleiter habe für die Erneuerung viele Ideen eingebracht. "Die neue Schule trägt deine Handschrift", verabschiedete sich der Bürgermeister vom "Schulhausgestalter". In Namen seiner Mitbrüder Theo Schmucker und Gerhard Beck würdigte Stadtpfarrer Stefan Wagner das großherzige, weitsichtige Wesen Bräuers und das offene Miteinander. Danke für drei Jahre gute Zusammenarbeit sagte auch Elternbeiratsvorsitzender Jürgen Keilhammer. "Die Schüler waren dein Ansporn und dein Motor", lautete ein Lob von Konrektorin Koholka. Bräuer habe in Neunburg viele Weichen für die zukunftsorientierte Grundschule gestellt. Im Kollegium habe er einen freundlichen, respektvollen Umgang gepflegt."Der Spruch ,Die Schule war mein Leben' trifft auf mich zu", bedankte sich Siegfried Bräuer für Geschenke, Glückwünsche und die schönen Feiern. Er sei unheimlich gerne Lehrer gewesen und habe es vielleicht auch manchmal übertrieben. Das werde er jetzt in seinem neuen Lebensabschnitt zu Hause wieder gutmachen, versprach der neue Rentner an seine Frau und seine beiden Kinder gewandt. Der neuformierte Lehrerchor sang zum Abschluss noch das Lied "Bis wir uns wiedersehen", und darauf hoffen alle Ehrengäste.