In den Grüngutcontainer gehört das Fundstück jedenfalls nicht: Dort wird am Montag eine graue Geldkassette entdeckt. Nun untersucht die Polizei, ob der Gegenstand womöglich einer Straftat zuzuordnen ist.

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Neunburg wurde die Geldkassette am vergangenen Montag gegen 8 Uhr gefunden. Sie war im Grüngutcontainer einer Baufirma entsorgt. Dabei lagen auch bedruckte Papierrollen einer Registrierkasse. Der letzte Ausdruck stammte vom 10. März 2018 und lässt - so die Polizei Neunburg in ihrem Pressebericht - auf den Betrieb einer Gaststätte oder Kantine schließen.Für die Beamten stellt sich nun die Frage, ob die Gegenstände als Abfall entsorgt wurden oder ob sie möglicherweise einer Straftat zuzuordnen sind. Wer Angaben zur Herkunft der Geldkassette machen kann wird gebeten, sich bei der Inspektion Neunburg unter Telefon 09672/92020 zu melden.