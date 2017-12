Neunburg-Seebarn. Der wohl größte Adventskalender in der Region erstreckte sich über die zwei Museumsanwesen in Seebarn und hatte 30 "Türchen". Dahinter saßen am Sonntag im Heimatmuseum und im Ranklhof geschickte Kunsthandwerker. Zur Begleitung des "Seebarner Advent" hatte die Führung des Heimatvereines ein attraktives Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, das alle Sinne ansprach.

Das Team um Vorsitzenden Adolf Greiner wünschte sich in den vergangenen Jahren immer, dass es beim "Seebarner Advent" schneit. Heuer ging der Wunsch in Erfüllung, doch meinte es "Frau Holle" beim Bettenmachen fast zu gut: Ein starkes Schneegestöber machte es nahezu unmöglich, im Freien die Köstlichkeiten wie Glühwein, Bratäpfel und frisch gebackene Waffeln zu genießen. Die Besucher hielten sich lieber im Stall bei Maria, Josef, dem Jesuskind und den Hirten auf. Da standen auch die Kamerunschafe von Dennis Gruber, die von den Kindern viele Streicheleinheiten erhielten.In dem riesigen Angebot von hand- und kunsthandwerklichen Waren fielen zwei Attraktionen besonders auf. Die Ministranten präsentierten die alten Dachziegel des Ranklhofes in festlichem Gewand. Mit Moos und glänzenden Kugeln verziert, wurden die Schmuckstücke viel bestaunt und auch gekauft. Große Augen machten die Besucher auch am Stand von Johann Ebner, der Krippen in allen Größen dabei hatte. Gerne erklärte er die Machart aus Baumschwamm: "Die Form gibt die Natur vor", beschrieb er die unterschiedlichen Ausführungen. Bei dem Wetter waren besonders die Fellstirnbänder und Mützen der Damen aus Rötz begehrt, die gleich aufgesetzt wurden.Im Alten Pfarrhof empfing die Gäste der Duft frischgebackener Plätzchen, und in der Küche waren viele fleißige Hände mit Teig kneten, ausstechen und verzieren beschäftigt. Für das Verpacken und Verkaufen war Claudia Falk zuständig, die auch Kostproben herumreichte. Der Höhepunkt war der Besuch von Sankt Nikolaus. Pfarrer Richard Salzl als Darsteller erzählte heuer eine wahre Geschichte von seinem Besuch in Myra, der Heimat des heiligen Bischofs. Wegen des schlechten Wetters und der Kälte konnte die Seebarner Blaskapelle nicht lange spielen, und von den Süßigkeiten-Päckchen blieben einige übrig, weil nicht so viele Kinder wie sonst gekommen waren. Die brachten die Veranstalter aber schnell an den Mann oder die Frau.