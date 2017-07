Mit einer Prise Oberpfalz war am Donnerstag die Jubiläumssendung des ZDF-Morgenmagazins gewürzt: Zur ersten Sendung vor 25 Jahren übermittelten aus Neunburg die Freiwillige Feuerwehr und das Festspielensemble "Vom Hussenkrieg" Glückwünsche per Videobotschaft.

Vor einem Vierteljahrhundert - am 20. Juli 1992 - flimmerte beim Sender ZDF zum ersten Mal das Morgenmagazin über die Fernsehschirme. Zu diesem Jubiläum haben zahlreiche Zuschauer der Redaktion Grüße und Gratulationen eingesandt.Auf Anregung von Feuerwehrmitglied Ingo Simandi haben sich auch die Stützpunktwehr Neunburg und das Ensemble des "Hussenkrieg"-Festspiels vor die Kamera gestellt, um dem Morgenmagazin gute Wünsche auszusprechen. Mit Erfolg: Am Donnerstagmorgen waren beide Neunburger Beiträge im Programm.Die Feuerwehr hatte ihren Glückwunsch vor der Schwarzachtalhalle aufgenommen. Die Kommandanten Bernhard Käsbauer und Reinhold Stangl sowie Vorsitzender Georg Schmid sprachen die Grüße an die ZDF-Sendung. Im vollen Kostüm präsentierten sich die "Hussenkrieger", die ihren Beitrag am Rande einer Probe gefilmt hatten. Als Kulisse diente der historische Burghof.Der Glückwünsch der Feuerwehr ist ab 0:39 zu sehen, die Festspieler setzen ab 1:12 den Schlusspunkt unter das Video.