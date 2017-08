In 14 Stunden nach Altötting

Die Idee entstand am Stammtisch in seiner Gaststätte in Mitteraschau. Hans Fischer griff sie auf und organisierte 2010 erstmals eine Traktoren-Wallfahrt nach Altötting. Am 11. August brachen die Oldtimer-Fans nun schon zum achten Mal auf und steuerten den 155 Kilometer entfernten Wallfahrtsort an.

"Opfer bringen"

Überholen verboten

"Beim ersten Mal waren wir nur zu fünft", erinnert sich der Fischer Hans (64). Im Laufe der Zeit aber kamen immer mehr dazu und schlossen sich dem Oldtimer-Club Mitteraschau an. Mittlerweile sind es weit über 30 Freunde alter Traktoren, die regelmäßig an diversen Treffen teilnehmen. Das nächste ist am 27. August in Gütenland. Dort feiert der Neunburger Ortsteil das 1000-jährige Bestehen.Beim Jubiläumsfestzug kürzlich in Neunburg wären die Mitterauschauer Traktorfreunde auch gerne dabei gewesen. Sie hatten zunächst auch eine Zusage bekommen, aber dann doch nicht teilnehmen dürfen. "Das hat mich g'scheit geärgert", ist Hans Fischer immer noch wütend. Der pensionierte Bauarbeiter und Wirt hatte bei der Altötting-Wallfahrt die Gelegenheit, seinen Groll zu verarbeiten. Pilger müssen Opfer bringen. Vor zwei Jahren war es unerträglich heiß, heuer regnete es in Strömen. 14 Stunden lang ratterten die Traktoren über die Landstraßen und fuhren durch 20 Ortschaften. Immer vier hintereinander im Pulk und dann 50 Meter Abstand dazwischen.Überholen ist strengstens verboten. "Wer überholt, kann gleich den Rückwärtsgang einlegen und nach Hause fahren", erklärt Hans Fischer den Teilnehmern jedesmal wieder vor Beginn der Reise.Völlig durchnässt kamen die Wallfahrer am Nachmittag in Altötting an und stellten ihre Fahrzeuge in Reih und Glied ab. Ein Pater aus dem nahen Kloster erwartete sie bereits, dankte ihnen für die Treue zur Muttergottes, segnete die Traktoren, sprach Gebete und schickte sie wieder nach Hause. Und schon ratterten die Maschinen wieder zur Stadt hinaus und steuerten die Nachtquartiere im 20 Kilometer entfernten Mitterskirchen an. Auch auf dem Rückweg hatten die Wallfahrer mit dem schlechten Wetter zu kämpfen."Oldtimer sind keine fahrbaren Wohnzimmer wie die heutigen Schlepper", sagt Hans Fischer. Bei seinem 12er Fendt hat er kein Dach über dem Kopf. Der Bulldog, Baujahr 1957, hat damals 5 500 Mark gekostet, und ist heute, wie sein Besitzer schätzt, 5 000 Euro wert. Zum vierten Mal dabei war heuer Schreinermeister Josef Bräu aus Schwandorf-Neukirchen. Der Marienverehrer ist gläubig und schraubt das Schild mit der "schwarzen Madonna von Altötting" regelmäßig an seinen 19er Eicher.Ebenso wie der Turban "Sepp" aus Diendorf, mit 80 Jahren der älteste Teilnehmer. Doch auch der Nachwuchs steht zur Tradition. Mit Simon Wellnhofer aus Winklarn und Markus Winter aus Luigendorf waren auch zwei Jugendliche mit dabei. Bis auf Kleinigkeiten (ein zerrissener Luftschlauch) verlief die Fahrt ohne Panne. Die neunte Wallfahrt hat Hans Fischer bereits im Visier. Am zweiten Freitag im August 2018 ist es wieder soweit. Um 2.45 Uhr ist Aufbruch.