Premiere für die Stadt Neunburg (Kreis Schwandorf): Nach Politikern, Schirmherren und Ehrenbürgern haben sich zum ersten Mal Schauspieler im Goldenen Buch der Gemeinde verewigt.

Am Mittwochabend nutzte Bürgermeister Martin Birner (mit Krawatte) den Drehschluss zur ZDF-Krimiserie "Die Protokollantin", um die Hauptdarsteller Iris Berben und Moritz Bleibtreu (vorne) um ihre Unterschrift zu bitten. Seit Montag hatte die 50-köpfige Crew unter der Regie von Nina Grosse (Mitte) im Ortsteil Seebarn gefilmt.Bei Berben und Bleibtreu, die zur Riege der bekanntesten deutschen Schauspieler zählen, hat der Dreh in der Oberpfalz nachhaltig gewirkt: "Die Leute haben sich gefreut, dass wir hier sind", so der Eindruck von Moritz Bleibtreu gegenüber Oberpfalz-Medien. Iris Berben erwähnte das Zusammenspiel mit den fast 70 Komparsen aus der Region: "Die waren mit Begeisterung, Lust und Leidenschaft bei den Dreharbeiten dabei."Ausgestrahlt werden soll "Die Protokollantin" im nächsten Jahr an fünf aufeinanderfolgenden Samstagen.