"Give me, please. Help me. Take this, please." Solche Sätze sind zur Zeit an den Ufern des Eixendorfer Stausees zu hören. Ausgerüstet mit Werkzeugen bringt ein buntes Völkchen junger Leute die Infotafeln des Lehrpfads rund um die Talsperre auf Vordermann.

Zeit für Feiern und Kultur

"Wertvolle Arbeit"

Mit Freiwilligen aus aller Welt Bei den Workcamps arbeiten Freiwillige aus aller Welt für kulturelle und soziale Vorhaben sowie für Umweltprojekte. "Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD)" sind ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein und anerkannter Träger der internationalen Jugendarbeit. Sie setzen sich seit 1949 für Völkerverständigung, interkulturelles Lernen und die Förderung freiwilligen Engagements ein. Seit über 65 Jahren organisieren sie gemeinsam mit Städten, Gemeinden, Jugendämtern, Forst- und Umweltschutzbehörden oder Vereinen internationale Workcamps in Deutschland. Etwa 1500 junge Menschen aus aller Welt nehmen jährlich daran teil. Die internationalen Gruppen leisten einen zeitlich begrenzten, intensiven Arbeitseinsatz (rund 1000 Stunden), der ideal ist, um entsprechende Projekte schnell voranzubringen. Die Workcamp-Dauer beträgt zwei bis vier Wochen, die Arbeitszeit 25 Stunden pro Woche. Teilnehmen dürfen Freiwillige im Alter von 16 bis 26 Jahren. Camp-Sprache ist Englisch. Gefördert wird diese Tätigkeit aus Bundes- und Landesmitteln sowie von anderen öffentlichen Institutionen. (weu)

Neuburg vorm Wald. 13 junge Menschen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren aus drei Erdteilen arbeiten mit Hammer, Nägel, Säge und Zange bei diesem Projekt, das die Workcamp-Organisation "Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD)" anbietet. Die internationale Crew repariert die Dächer der zwölf Informationstafeln, die rund um den See verteilt sind. Wenn es die Zeit dann noch erlaubt, wird das Wasser am Wehr vom Unrat befreit und Abfall aus der Umwelt eingesammelt.Die jungen Leute, bei denen Englisch die Umgangssprache ist, arbeiten bis zu fünf Stunden am Tag und gestalten ihre restliche Freizeit gemeinsam. Sie wohnen in einem nahe liegenden Landgasthof und werden mit einem Fahrzeug des Wasserwirtschaftsamtes täglich vor Ort gebracht. Neben Arbeit und Freizeit wird natürlich auch gefeiert, Kultur erlebt und auch mal eine Disco oder ein Jugendlokal besucht. Bei früheren Veranstaltungen dieser Art standen Fahrten nach Regensburg, München oder Prag im Kalender. Katharina Hackmann und Johannes Brausmiller, zwei Sozialpädagogik-Studenten, stehen als ehrenamtliche Mitarbeiter des IJGD den jungen Leute als Ansprechpartner zur Seite.Betreut wird die Maßnahme vom Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weiden, das bereits zum fünften Mal eine IJGD-Aktion begleitet. So lud Bauoberrat Reinhold Melzer, der für die Camps verantwortlich ist, Bürgermeister Martin Birner an den Staudamm ein, um die ausländischen Gäste und das Projekt vorzustellen. "Welcome to Europe" begrüßte Melzer die Gäste und hob den großen Team-Geist der Gruppe hervor. In einer kurzen Runde stellten sich die Jugendlichen vor. China ist stark vertreten, aber auch aus Korea, Spanien, Armenien, Türkei und Frankreich sowie der Schweiz kommen die Gäste, die alle betonten, dass sie sehr froh seien, hier zu sein.Bürgermeister Birner freute sich in seinem Grußwort: "Es ist schön, dass ihr hier bei uns seid und so wertvolle Arbeit für unsere Heimat leistet." Er gab einen kurzen geschichtlichen Abriss über die Stadt Neunburg und betonte dabei die 1000-Jahr Feier. Er lud die jungen Gäste zu den verschiedenen Veranstaltungen der Stadt und zum Festspiel ein.Zur Begrüßung hatte der Bürgermeister Chips und Gummibärchen mitgebracht, die von der Gruppe begeistert entgegengenommen wurden. Martin Birner wünschte allen viel Spaß und keine Verletzungen.