Neunburg/Regensburg. Aktuelle Forschungsperspektiven im Bezug auf Ostbayern hatte ein Forschungskolloquium an der Universität Regensburg zum Inhalt. Unter dem Thema "Die bäuerliche Landwirtschaft - ein Produkt der Industrialisierung" initiierten der Arbeitskreis Ostbayern (ALO) und die Akademie Ostbayern-Böhmen diese eintägige Veranstaltung.

Professor Daniel Drascek hieß die Gäste willkommen und betonte die Bedeutung der Kooperation der ALO mit anderen Verbänden, um die Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können. Zunächst stellte Lehrbeauftragte Andrea Weber ihr Dissertationsprojekt vor, bei dem sie die Entwicklung verschiedener Siedlungsnamen im Altlandkreis Wolfstein untersucht hat. Dialektale Entwicklungen spielten dabei eine immense Rolle.Um die Gründungsgeschichte der Universität Regensburg 1962 bis 1967 ging es bei der Vorstellung des Dissertationsprojekts von Johannes Hauer, das er bei Professor Bernhard Löffler erforscht. 2017 feiert die Universität ihr 50-jähriges Bestehen. Das architektonische Konzept und die Bibliotheksorganisation nach dem sogenannten Regensburger Modell sind Beispiele für Aspekte des Reformuniversitätsgedankens.Nach der Mittagspause stellten Studierende ihr Seminarprojekt "Bäuerliches Leben in der Oberpfalz ab 1945" vor, zu dem das Freilandmuseum Neusath-Perschen die Anregung gab. Der hohe Stellenwert der Familie, die Kritik an der Darstellung der Landwirtschaft in den Medien, die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis sowie die große Bedeutung von Expertenwissen und Technik waren die vier markanten Resultate. Keiner der Akteure trauere der "guten alten Zeit" voll harter handwerklicher Arbeit nach. Der technische Fortschritt habe vieles vereinfacht und stelle einen harten Kontrast zur vielfach umschwärmten Land-Romantik dar.Das Forschungsprojekt von Dr. Johann Kirchinger, der im Nebenerwerb eine Landwirtschaft betreibt, stellte heraus, dass sich die bäuerliche Landwirtschaft als Familienbetrieb erst im Zuge der Bauernbefreiung ausbilden konnte, als Bauern Eigentümer eines Hofes werden konnten. Die Kategorien Hof als Eigentum, Familie und Arbeit bildeten dabei eine identitätsbildende Einheit, so Kirchinger, die jedoch heute immer mehr aufbreche - eine Entwicklung, die Kirchinger mit dem Begriff "Entbäuerlichung" bezeichnet und die eines der aktuellsten Merkmale der Landwirtschaft darstelle.