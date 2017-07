Beim Jubiläumsfestzug am Sonntag lebt die Post-Vergangenheit der Stadt wieder auf. Zwei Pferdepostkutschen und ein Oldtimer-Postbus fahren als besondere Attraktionen mit.

Johannes Wiemann, Stifter des Eisenbahn-Denkmals am Torweiherareal, hat die rollenden Exponate aus dem Bestand des Nürnberger Verkehrsmuseums "gechartert". Bereits vor dem Festzug können die Fahrzeuge mit Geschichte an der Schwarzachtalhalle bewundert werden: Beim dortigen Sonderpostamt des Teams "Erlebnis: Briefmarken" der Deutschen Post AG, das von 9 bis circa 16.30 Uhr geöffnet ist, sorgen sie für einen echten Hingucker. Im philatelistischen Angebot des Sonderpostamts ist die Sonderbriefmarke "1000 Jahre Neunburg" zu ergattern, auch Ersttagsblatt und Jubiläumsbrief werden angeboten. Zusätzlich gibt die Post eine Sonderpostkarte zum Stadtjubiläum heraus, die Auflage ist auf 1000 Exemplare limitiert. Entwertet werden die Postwertzeichen an diesem Tag mit einem Neunburg-Sonderstempel.Wie Johannes Wiemann mitteilte, wird der MAN-Postbus (Baujahr 1956) gegen 11.15 Uhr am Stadthallenplatz eintreffen. Die Pferdepostkutschen werden etwa zur gleichen Zeit dort aufgefahren sein.