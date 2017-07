"Made in Liverpool" sorgen für unvergesslichen Beatles-Abend

Die Festwoche zum Jubiläum "1000 Jahre Neunburg" hat weiter Fahrt aufgenommen: Für die "Beatles Night" am Mittwoch hatte der Tennisclub unter dem Vorsitz von Martin Scharf die Coverband "Made in Liverpool" engagiert. Die vier "Pilzköpfe" aus Großbritannien zogen in der Schwarzachtalhalle über drei Stunden alle Register ihrer Vorbilder und begeisterten Hunderte Zuhörer.

Nach dem fulminanten Auftakt mit "A hard days night" standen zunächst eher unbekanntere Titel der "Fab Four" auf dem Programm. Doch dann ging's Schlag auf Schlag weiter mit jenen Songs, die das Publikum seit Jahrzehnten liebt und mitsingt. Mit "Hey Jude" endete ein unvergesslicher Abend, der höchstens durch den ursprünglich geplanten Auftritt im Ambiente des Burghofs übertroffen worden wäre. Ein ausführlicher Bericht - sowohl über die "TC Beatles Night" als auch die Donnerstag angesetzte "TC Rock Night" - folgt.