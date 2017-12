Zwei Autofahrer sind am Montag gegen 18.25 Uhr auf der Staatsstraße von Neunburg in Richtung Dieterskirchen unterwegs. Plötzlich scheppert es an der Unterseite ihrer Fahrzeuge.

Nach Mitteilung der Polizeiinspektion Neunburg hatte ein bis dato unbekannter Autofahrer eine Spanngurt-Ratsche aus Metall verloren, die dieser offensichtlich ungesichert auf einem Hänger verstaut hatte. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Schwarzhofen lag der Gegenstand auf der Straße und war im Dunkeln nur schwer zu sehen. Zwei nachfolgende Autofahrer erkannten die Situation zu spät und fuhren nacheinander über die Ratsche, die dabei aufgewirbelt und an der Unterseite der Fahrzeuge gegen die Bodenbleche geschleudert wurde. Die beiden Fahrer müssen nun abklären lassen, ob dabei eventuell Schäden entstanden sind. Der Besitzer des Spanngurts sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neunburg unter Telefon 09672/92020 zu melden.Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um Benutzer von Anhängern für ihre Pflichten bei der Ladungssicherung zu sensibilisieren. Es komme immer wieder vor, dass ungesicherte Gegenstände von den Anhängern auf die Fahrbahn fallen und andere Fahrzeuge dadurch demoliert werden, so die Beamten. Der Bußgeldkatalog sehe für derartige Verstöße ein Verwarnungsgeld zwischen 35 und 75 Euro sowie einen Punkt in Flensburg vor.