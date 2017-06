Goldene Fäden glänzen im Gegenlicht, auf Brusthöhe ist eine Lilie als Symbol für den heiligen Josef eingewirkt. Komplett in Handarbeit gefertigt ist das neue Messgewand, das die katholische Pfarrei zum 50. Weihetag ihrer Kirche erworben hat. Ein Detail offenbar sich erst auf den zweiten Blick.

Gefertigt aus "Papst-Stoff"

Einfach, trotzdem edel

Durch Spenden ermöglicht

Programm zum 50. Weihetag der Pfarrkirche Der Anlass: Am Sonntag, 11. Juni, ist es 50 Jahre her, dass die Neunburger Pfarrkirche dem heiligen Josef geweiht wurde. Dieser Jahrestag wird in der Pfarrgemeinde zu einem Feiertag, zu dem auch Diözesanbischof Rudolf Voderholzer erwartet wird.



Geplanter Ablauf: 9 Uhr Treffen der Vereine an der Schwarzachtalhalle; 9.30 Uhr Empfang des Bischofs, Kirchenzug durch die Altstadt zur Pfarrkirche; 10 Uhr Festgottesdienst mit Predigt durch Bischof Voderholzer, Gestaltung durch Kirchenchor und Orchester. Im Anschluss Pfarrfest mit Mittagessen, Kinderprogramm, Kaffee und Kuchen. Die Gläubigen können das Gespräch mit dem Bischof suchen. Um 13.30 Uhr Kindersegnung in der Pfarrkirche mit dem Bischof, um 17 Uhr Abendlob.



Zwölfuhrläuten: Das Mittagsgeläut der Glocken von Sankt Josef wird am Sonntag in der Sendung "Zwölfuhrläuten" im Radiosender Bayern1 und im Digitalradio BR-Heimat übertragen. Beim Pfarrfest soll der Beitrag eingespielt werden. (mp)

Das Josefs-Messgewand ist in den Werkstätten des Klosters Thyrnau in der Nähe von Passau entstanden. Die dortigen Schwestern vom Orden der Zisterzienser betreiben eine Paramenten- und Fahnenstickerei, in der sie großen Wert auf Handarbeit legen. "Das neue Messgewand ist kein Maschinen-Erzeugnis", betont auch Stadtpfarrer Stefan Wagner.Die kirchliche Textilie ist aus Wildseide gefertigt. "Das Material ist auch als ,Papst-Stoff' bekannt, seit Benedikt XVI. bei seinem Besuch in Altötting 2006 ein solches Messgewand aus Thyrnau trug", weiß Stefan Wagner. Mit einem "leicht cremefarbenen Ton" (Wagner) entspreche es der liturgischen Farbe Weiß. Solche Gewänder werden üblicherweise zu hohen kirchlichen Festen wie Ostern und Weihnachten getragen. An diesem Sonntag, beim Festgottesdienst "50 Jahre Pfarrkirche Sankt Josef", wird sich Diözesanbischof Rudolf Voderholzer als erster die neue Liturgie-Kleidung überstreifen."Zeitgenössisch schlicht", so beschreibt der Neunburger Geistliche den Stil der neuen Gottesdienst-Textilie. "Es ist von einfacher, klarer Art, wirkt aber trotzdem edel." Unter anderem verzieren goldene Stickereien das Messgewand. Auf der Vorderseite, etwa auf Brusthöhe, ist eine Lilie als Symbol für den heiligen Josef, den Patron der Pfarrkirche, eingewirkt.Nicht gleich ins Auge fallen die filigranen Stickereien, die am Saum der Gewand-Rückseite eingearbeitet sind: Hier trägt das Messgewand die Wappen der Stadt Neunburg und des Bistums Regensburg. "Damit haben wir einen alten Brauch aus der Barock-Zeit aufgegriffen", erläutert Stefan Wagner. Damals sei es üblich gewesen, dass sich Adlige auf gestifteten Messgewändern mit ihren Familienwappen verewigen.Zusätzlich trägt die neue Textilie noch die Jahreszahlen 1017, 1967 und 2017. 1017 wurde Neunburg erstmals urkundlich genannt, "und bestimmt wird hier auch seit mehr als 1000 Jahren gebetet", ist der Geistliche überzeugt. Seit 1967 ist die Pfarrkirche auf das Patronat des heiligen Josef geweiht. Und die 2017 markiert schließlich das Jahr, in dem diese Ereignisse - 1000 Jahre Neunburg, 50 Jahre Pfarrkirche Sankt Josef - gefeiert werden.Die Anschaffung des neuen Messgewands war durch die Unterstützung großzügiger Spender möglich. Einzelne Pfarrangehörige, aber auch Gruppierungen, haben einen Beitrag geleistet, damit das Kleidungsstück zu einem Preis von rund 1800 Euro erworben werden konnte. "Von der Kleinspende bis hin zum stattlichen Betrag war alles dabei", ist Pfarrer Stefan Wagner dankbar über diese Unterstützung der Gläubigen.