Im Raum Neunburg kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Amberg sowie der Dienststellen Neunburg und Oberviechtach schwerpunktmäßig Motorräder. Laut einer Pressemitteilung wurden im Zuge des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms insgesamt sieben Motorräder unter die Lupe genommen. Für den Negativ-Rekord sorgten aber zwei Autofahrer.

Bei den Kontrollen am Sonntagnachmittag wurden an den Motorrädern keinerlei technische Mängel oder unzulässige Veränderungen festgestellt. Zwei Biker waren zu schnell unterwegs: Bei erlaubten 100 km/h wurde ein Kradfahrer mit 125 Stundenkilometern und ein weiterer Tempo 138 gemessen. Hier wird ein Bußgeld in Höhe von 70 bzw. 120 Euro fällig, außerdem erhalten beide einen Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.Obwohl die Aktion grundsätzlich auf Zweiräder ausgerichtet war, wurden auch Pkw-Fahrer kontrolliert. Bei einem tschechischen Fahrer stellten die Beamten Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum fest. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge. Sein Fahrzeug musste er stehenlassen, dieses wurde anschließend von Bekannten nach Tschechien gebracht.Den „traurigen Rekord in Sachen Geschwindigkeitsüberschreitung“, so die Polizei, stellten zwei Autofahrer auf, die mit 158 bzw. 157 km/h bei erlaubten 100 gemessen wurden. Die Quittung sind ein Bußgeld über 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat.