Bei einer mehrstündigen Kontrollaktion arbeiteten Polizeibeamte der Inspektionen Neunburg und Oberviechtach zusammen. Ins Visier der Laserpistolen gerieten Autofahrer und Biker, die zu schnell unterwegs waren.

Die Kontrolle war Teil des Verkehrssicherheitsprogramms 2020. Die Polizisten aus den Dienststellen Neunburg und Oberviechtach arbeiteten dabei mit den Kollegen der Verkehrspolizeiinspektion Amberg zusammen. Besonders geachtet wurde auf die Einhaltung der Geschwindigkeit aller Fahrzeugführer.Nicht nur die Pkw-Fahrer standen im Fokus der Beamten, auch war es Ziel der Kontrollen, die Motorradfahrer für das Einhalten des vorgeschriebenen Tempos zu sensibilisieren. Bei präventiven Gesprächen mit den Bikern überreichten die Beamten dazu eigens entworfene Flyer. Auch auf die Ausstattung der Motorräder und den technischen Zustand wurde geachtet. In diesem Zusammenhang musste ein Motorradlenker wegen Kennzeichenmissbrauchs angezeigt werden, da der Neigungswinkel des angebrachten Kfz-Kennzeichens nicht der Norm entsprach.Insgesamt sprachen die Beamten gegen 11 Fahrzeugführer, die zu schnell unterwegs waren, Verwarnungen aus. Gegen 8 Fahrer werden wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit Anzeigen erfolgen. Der schnellste Motorradfahrer wurde mit einer Geschwindigkeit von 142 km/h bei erlaubten 100 geblitzt. Ihm drohen 120 Euro Geldstrafe und ein Punkt in Flensburg. Das schnellste Auto wurde mit 141 km/h bei erlaubten 100 gemessen. Dem Fahrer drohen ebenfalls 120 Euro Geldstrafe und ebenfalls ein Punkt in Flensburg. Eine Kontrollaufforderung erhielten zwei Fahrzeugführer, die keinen Führerschein dabei hatten. Sie müssen im Nachhinein ihre Fahrlizenz bei der Polizeidienststelle vorzeigen. Bei zwei Pkw funktionierte das Abblendlicht nicht. Die Halter müssen es reparieren und belegen, dass der Schaden behoben ist.Nicht angepasstes Tempo ist immer noch die Hauptursache für schwere und sogar tödliche Verkehrsunfälle, so Oberkommissar Markus Schlegel. Das Verkehrssicherheitsprogramm 2020 "Bayern mobil - sicher ans Ziel" soll diesem negativen Trend entgegenwirken, dazu gehören auch die Kontrollen. Die Polizei richtet den Appell an alle Fahrzeugführer, auf die sensible Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit zu achten.