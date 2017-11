Merkwürdiger Spuk im Neunburger Stadtgebiet: Unbekannte Täter steigen nachts in zwei Nachbaranwesen ein und tauschen in den Gärten verschiedene Gegenstände aus. Ein Fahrrad wird an den Gartenzaun gehängt.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich Stephanstraße/Neflinger Weg. Dort waren - so der Polizeibericht - "Personen unterwegs, die sich offensichtlich einen Spaß erlauben wollten". Laut Darstellung der Ermittler stiegen die Täter in zwei nebeneinander liegende Grundstücke ein und verstellten diverse Gegenstände von einem in den anderen Garten.Zu Bruch ging dabei eine Terracotta-Figur, die von den nächtlichen Besuchern auf den Boden geworfen wurde. Allerdings, so die Polizei, ist die Herkunft dieser Figur bis dato ungeklärt. Aus einer unversperrten Garage nahmen die Täter ein Fahrrad und hängten es am Gartenzaun des Nachbarn auf.Nachdem die Verursacher während ihres Treibens eventuell gesichtet wurden, bittet die Polizei mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet und Hinweise auf die beteiligten Personen geben können, sich mit der Inspektion Neunburg unter Telefon 09672/92020 in Verbindung zu setzen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von Oberpfalz-Medien mitteilte, werde in Richtung Sachbeschädigung ermittelt.