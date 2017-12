Neunburg-Penting. Ihr Einsatz um ein schönes Dorf hat den Pentingern heuer eine Silbermedaille auf Bezirksebene beschert. Wie Bürgermeister Martin Birner bei einem Empfang im Rathaus betonte, war es nicht nur das neu gestaltete Lebensumfeld, das zum Erfolg führte.

Im Sitzungssaal des Rathauses hieß der Bürgermeister eine Delegation des Pentinger Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins und der Dorfgemeinschaft willkommen. Der Anlass für die Einladung reicht ins Jahr 2016 zurück: Damals hat der Ortsteil beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner werden" die Goldmedaille auf Kreisebene ergattert.Doch wie der Bürgermeister erinnerte, sei der Weg dazu nicht einfach gewesen. Weil in Penting noch keine Dorferneuerung stattfand und es auch noch keine Bewertung oder Beratung durch Fachleute gegeben habe, seien die Voraussetzungen bei der Anmeldung zum Wettbewerb relativ schwierig gewesen. Durch jede Menge Eigeninitiative und Unterstützung durch die Kreisfachberatung sei der Weg bereitet worden. Öffentliche und private Flächen wurden neu gestaltet und auch die sozialen Strukturen wuchsen enger zusammen.Das Miteinander innerhalb der Dorfgemeinschaft machte Martin Birner als Erfolgsfaktor aus. Im Einsatz für ein attraktiver gestaltetes Lebensumfeld hätten die Pentinger eine Erfolgsgeschichte in Sachen Gemeinschaft und Zusammenhalt geschrieben. Dass der Erfolg keine Eintagsfliege war, stellte das Dorf heuer beim Bezirksentscheid unter Beweis. Unter der Führung des örtlichen GOV und in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung wurde es erneut geschafft, die Bewertungskommission zu beeindrucken und mit der Bewertung "gut" eine Silbermedaille in den Ortsteil zu holen.Beim Empfang im Rathaus, an dem auch der Pentinger Stadtrat Florian Meier teilnahm, überreichte Bürgermeister Martin Birner die offizielle Sieger-Urkunde und die Silbermedaille an GOV-Vorsitzende Daniela Sieber. Das Stadtoberhaupt erwähnte noch, dass Penting durch die vielfältigen Arbeiten auch für junge Familien attraktiv geworden sei. Der Ort zähle damit zu den Vorreitern innerhalb der Ortsteile. Eine kleine Feierstunde in gemütlicher Runde setzte den Schlusspunkt hinter den Rathaus-Empfang.