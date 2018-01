Die Geburtstagsjubilare der Monate Oktober, November und Dezember stehen bei der Quartalsgeburtstagsfeier im Refugium im Mittelpunkt. Das Fest kommt so gut an, dass einige Bewohner gar nicht wieder in ihren Wohnbereich zurück wollen.

Die Einladung war auf große Resonanz bei den Senioren gestoßen. Im Dorrersaal hatte sich eine gesellige Runde versammelt, um mit den "Geburtstagskindern" aus Oktober, November und Dezember zu feiern. Heimleiter Gerhard Fersch hieß dazu auch die beiden Heimfürsprecher Gertrud Stadlbauer und Diakon Korbinian Gänger willkommen. Jeder Jubilar wurde namentlich erwähnt und außerdem mit einer Rose und etwas Süßem beschenkt.Nach diesem offiziellen Teil wurden Kaffee und Kuchen angeboten. Mit einem Programm aus Sketchen, Witzen und amüsanten Geschichten trugen die Betreuungskräfte zu einem heiteren Nachmittag bei. Zwischendurch wurden bekannte Lieder gesungen, die musikalisch von Richard Hauser auf der Steirischen oder der Mundharmonika begleitet wurden. Einige Bewohner bewiesen eine enorme Ausdauer beim Feiern und wollten nach drei Stunden noch gar nicht in ihren Wohnbereich zurück. Das verantwortliche Personal sah dies als Anzeichen dafür, dass es allen sehr gefallen hatte.