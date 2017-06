Böse Überraschung nach den Pfingstferien: Der Hausmeister der Grundschule in der Ledererstraße musste am Montag feststellen, dass die Eingangstüre zu seinem Arbeitsbereich durch rücksichtslose Vandalen beschädigt wurde. Nach Mitteilung der Polizeiinspektion Neunburg war die Glasfüllung der Türe eingeschlagen, die Splitter hatten sich über eine Fläche von mehreren Metern in den Innenraum verteilt. Weitere Fälle von Sachbeschädigung wurden aus dem Bereich der Altstadt gemeldet.

Die Ermittler nehmen an, dass sich die Tat am vergangenen Wochenende, am wahrscheinlichsten in der Nacht von Sonntag auf Montag, ereignet hat. Als "offensichtliches Tatmittel" nannte die Polizei ein schwarzes Paar Damenstiefel (Größe 39). Außerdem wurden ein weißer BH (größere Körbchengröße) und ein T-Shirt am Tatort zurückgelassen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Sachbeschädigung während eines emotionalen Streites verübt wurde.Die Bevölkerung wird deshalb um Mithilfe bei der Aufklärung gebeten. Sofern verdächtige Wahrnehmungen gemacht wurden oder Hinweise auf die Eigentümer der Damenstiefel oder der anderen Bekleidungsstücken gegeben werden können, wird dringend gebeten, die Polizeiinspektion Neunburg unter Telefon 09672/92020 anzurufen. Der entstandene Schaden, den die Stadt Neunburg zu tragen hat, wurde im Pressebericht der Polizei auf mehrere hundert Euro beziffert.Am frühen Montagnachmittag meldete die Polizeiinspektion zwei weitere Vandalismus-Fälle. Schauplatz war jeweils die Straße "Im Berg" in der Neunburger Altstadt. In der öffentlichen Parkgarage unter dem Pfarrheim hatten unbekannte Täter die Heckscheibe eines Mazda mit einem faustgroßen Stein eingeschlagen, der Schaden beträgt rund 400 Euro. Außerdem wurde von einem Anwesen in der gleichen Straße eine Keramikkugel zerstört. Der Wert wurde auf 15 bis 20 Euro beziffert. Auch in diesen Fällen wird um Zeugenhinweise gebeten.