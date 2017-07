Die gelben Lego-Steine sollten liegen bleiben, die roten nach rechts und die blauen nach links geschoben werden. Beim Regionalentscheid zur Robotik-Meisterschaft mussten die Maschinen exakt programmiert sein. Das Team der Scherr-Realschule nutzte den Heimvorteil.

Die Vorbereitung auf den ersten Robotik-Wettbewerb lohnte sich für Miriam, Matthias und David von der Gregor-von-Scherr-Realschule. Sie profitierten von ihrem Heimvorteil und gewannen den Labyrinth-Wettbewerb. Neunburg war am Donnerstag Austragungsort der ersten Robotik-Meisterschaften der Oberpfälzer Realschulen.Fünf Teams beteiligten sich. Sie hatten Roboter aus Lego-Steinen gebastelt und sie mit Sensoren, Motoren und Bordcomputern versehen. Mit der Software des Herstellers programmierten die Jugendlichen die Roboter so, dass sie Farben und Hindernisse erkannten und nach den Vorgaben reagierten.Die Rahmenbedingungen gab der Neunburger Mathematik- und Informatiklehrer Ferdinand Stipberger vor. Er konnte auch Sponsoren gewinnen und damit den Siegern und Platzierten Preise überreichen.Die Realschule Neunburg bekam für den Sieg im Labyrinth-Wettbewerb ein Ergänzungsset der Firma Lego, gesponsert aus dem Hause Conrad. Der Zweitplatzierte, die Realschule Burglengenfeld, erhielt einen Gutschein von 100 Euro, der Dritte, die Konrad-Max-Kunz-Realschule Schwandorf, einen Scheck über 75 Euro. Die gleichen Preise gab es in der Kategorie "Farbchecker", in der die Realschule Vohenstrauß vor Schwandorf und Burglengenfeld lag. Im nächsten Jahr werde der Vergleich der Realschulen auf ganz Bayern ausgedehnt, kündigte Ferdinand Stipberger an. Der Wettbewerb soll die Schüler zum Konstruieren und Programmieren ermuntern und das Interesse der Jugendlichen an der Technik wecken.