Sommernacht-Premiere geglückt

Die Sommernacht hätte etwas wärmer sein können, aber der erste Sommernachtsball in der Schwarzachtalhalle nicht gelungener. "Wir wollten das zum Jubiläum mal ausprobieren", gestand Bürgermeister Martin Binner und hatte mit seinen Organisatoren ins Schwarze getroffen.

In Farben der Stadt

Neuauflage?

Rund 350 Gäste konnte das Stadtoberhaupt willkommen heißen und nach einigen Walzertakten war er auch nicht mehr allein auf dem Tanzparkett. Mit der Regensburger Band "footsteps" war es auch gelungen den richtigen Musik-Mix für Jung und Alt, Tanzbegeisterte und "Cocktail-Liebhaber" in die Jubiläumsstadt zu holen.Mit den Farben der Stadt beleuchtet, glänzte der Saal in festlichem Licht. Die bunt gemischten Partygäste, gekleidet von Fliege bis "offenkariert", Damen in langen und kurzen Kleidern im Arm, schwebten über das weitläufige Tanzparkett.Dass die Cocktailbar im "Lounge Style" wegen niedrigen Temperaturen vom Außen- in den Innenbereich verlegt werden musste, störte niemand, ging es doch im Saal richtig heiß her. Mit Rhythmen im Cha Cha, Jive, Discofox, Rumba und natürlich gelegentlich Dreivierteltakt, sorgte die Band für ein ständig gut gefülltes Tanzparkett. Den echten Hingucker machten dann zwei Showeinlagen. "Freeze", acht Mädels aus der Stadt zeigten ihren Tanz und als "RCC" im Rock'n Roll aufs Parkett wirbelte, blieb manchem der Atem weg. Wer bis Mitternacht durchhielt, konnte sich kulinarisch zwischendurch von der Küche verwöhnen lassen, wurde doch vom Flammkuchen bis Rinderhufstaek ein kleines, aber feines Speisensortiment an die festlich dekorierte Tafel serviert.Klassiker von STS "Gell du bleibst heut Nacht bei mir" oder "Sweet Caroline" von Neil Diamond bis zu einem langen Party-Medley nach Mitternacht, boten die unermüdlich aufspielenden Musiker. Die erste Neunburger Sommernacht wurde im Jubiläumsjahr zum Erfolg und könnte Folgen haben.