Beim Schuss auf die Daube macht ihnen so schnell keiner etwas vor: Für ihren Deutschen Meistertitel sind die Stockschützendamen des 1. FC Neunburg mit einem Empfang im Rathaus geehrt worden. Für Bürgermeister Martin Birner hat die Erfolgsformel drei Bestandteile.

Nachdem sie Anfang Juli in der Stock-Arena in Pleinting die Bundesliga gewonnen hatten, durfte sich das Team - zusätzlich zum Rathaus-Empfang - auch ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Bürgermeister Martin Birner gratulierte den Neunburger "Goldmädels" des Stocksportes beim 1. FC Neunburg - Margit Graf, Sandra Schambeck, Renate Schwindler und Bettina Zimmermann - zum Titel "Deutscher Meister 2017"."Deutscher Meister wird man nicht alle Tage", wandte sich der Bürgermeister an das erfolgreiche Quartett. Er zog einen Vergleich zum FC Bayern in der Fußball-Bundesliga, dessen Spieler täglich trainieren um an der Spitze zu bleiben - "und Ihr macht das in eurer knappen Freizeit". Als Bestandteile der Erfolgsformel nannte Birner Fleiß, Teamgeist und eine funktionierende Kameradschaft. In seinen Dank schloss er die Verantwortlichen der Stockschützenabteilung sowie die Familien der Sportler für die Unterstützung und den gewährten Rückhalt ein.Nachdem sich die vier Frauen in das Goldene Buch der Stadt eingetragen hatten, stellte FC-Gesamtvorsitzender Hans-Werner Habel in Aussicht, die Mannschaft bei der Jahresversammlung noch einmal separat durch den Verein zu ehren. Hans Dorrer, Gründungsvorsitzender der Abteilung, räumte ein, dass bei der Gründung vor über 30 Jahren die Frauen noch keine große Rolle gespielt hatten. Er nannte Christa Junglas und Anneliese Keilhammer, mit denen sich der Stocksport in Neunburg für die Damen öffnete und damit die Weichen für den Aufschwung stellte. Laut Abteilungsleiter Max Weindler wird der Titel des Deutschen Meisters erst seit 2009 ausgespielt. Die Neunburger Stock-Damen waren bisher recht erfolgreich mit von der Partie: 2010 wurde der Meistertitel geholt, und bis auf die Jahre 2014 und '15 waren die Neunburger stets unter den ersten vier Plätzen vertreten.Zum Abschluss brachte Weindler seinen Stolz auf die Stockschützen-Gruppe zum Ausdruck. Mit Zusammenhalt und Harmonie springe manchmal das nötige Quäntchen Glück zum großen Erfolg heraus.___Weitere Informationen: