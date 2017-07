Wenn Neunburg feiert, dann richtig: "Das hat es so noch nicht gegeben", betont Bürgermeister Martin Birner. Zum Höhepunkt des Stadtjubiläums trifft Rock-Musik auf Theater, folgt Satire auf Mittelalter-Spektakel. Die Krone setzt der Festwoche aber das zweitägige Stadtfest auf.

Von Spanferkel bis Burger

Einkehr in Gastronomie

Weitere Termine in der Festwoche Festspiel-Aufführungen



Zwei Mal wird das Festspiel "Vom Hussenkrieg" während der Festwoche gezeigt: Die Vorstellung an diesem Freitag, 21. Juli, ist bereits ausverkauft ist, für den Termin am Freitag, 28. Juli, sind noch Karten in der Buchhandlung am Tor und im Büro- und Pressezentrum erhältlich.



"Beatles Night" /"Rock Night"



Der Tennisclub macht den Burghof zur Open-Air-Arena: Am Mittwoch, 26. Juli (20 Uhr), tritt die englische Band "Made in Liverpool" bei der "TC Beatles Night" mit den bekanntesten Songs der "Fab Four" auf die Bühne. Am Donnerstag, 27. Juli (ab 19.30 Uhr), folgt die "TC Rock Night" mit der einheimischen Band "Stereostoned" und den schwedischen Heavy-Rockern "Days of Jupiter". Vorverkauf: Raiffeisenbank Neunburg, Landhotel Neunburg, Tankstelle "Tank plus"/Bistro Auszeit, Schuh-Sport-Meier. Bei Schlechtwetter sind die Konzerte in der Schwarzachtalhalle.



Mittelalterlicher Markt



Am Wochenende 29./30. Juli hält das Mittelalter im Stadtpark Einzug. Auf Einladung des Festspielvereins schlagen 30 historische Gruppen und 43 Händler ihre Zelte auf. Unter anderem zählen Reiterspiele, Schaukämpfe, Greifvogel-Vorführungen und Auftritte von "Ameno Signum" und "Schwarzachtal-Pass" zu den Höhepunkten der zwei Tage.



Best of Blauer Montag



Im Weinhof im Kunstquartier (Im Berg 7) bietet der Kunstverein "Unverdorben" zum Ausklang der Festwoche am 31. Juli um 20 Uhr ein "Best of Blauer Montag". Karl Stumpfi liest Texte von österreichischen und deutschen Satirikern, die musikalische Begleitung übernehmen Jürgen Zach, Klaus Götze und Franz Schöberl. Das Pfarrheim dient bei schlechtem Wetter als Ausweichquartier. (mp)

Im Rathaus informierten die Akteure bei Festwoche und Stadtfest über die verschiedenen Aktionen. Bürgermeister Martin Birner sah ihr Mitwirken als Bekenntnis zur 1000-Jahr-Feier. Er lobte das vielseitige Programm, das Vereine und Gruppierungen im Zeitraum von 21. bis 31. Juli auf die Beine stellen (siehe Infokasten).Höhepunkt der Festwoche soll das zweitägige Stadtfest werden: Am 22. und 23. Juli verwandelt sich die Neunburger Innenstadt in eine Partymeile, unter anderem elf Bands und Musikgruppen sorgen für Stimmung. Der Bieranstich am Samstag um 18 Uhr in der Torweiher-Grünanlage gibt den Startschuss. Dazu lassen die Buben und Mädchen aus den Kindergärten 500 Luftballons steigen.An insgesamt neun Bewirtungsstellen werden die Besucher versorgt: Der Rotary-Club Oberpfälzer Wald/Oberviechtach eröffnet in der Torweiher-Anlage einen Biergarten. Stilechte Musik intoniert am Samstag ein Ensemble der Städtischen Musikschule, am Sonntag spielt die tschechische Blaskapelle "Karlovanka". Auf der Speisekarte stehen Brotzeiten, Leberkas und Spanferkel. Sonntag ab 10 Uhr ist Gelegenheit zum Weißwurstfrühstück, mittags gibt's "Ochse am Spieß". Als Schattenspender und Wetterschutz werden zwei Zelte aufgestellt.Nur wenige Meter weiter - auf dem Areal des Forstamtes - sorgen der Förderverein des SC Kleinwinklarn und das Team des "Crash-Eventbusses" für entspannte Atmosphäre. Unter anderem gibt's hier eine Cocktail-Bar, Sitzgelegenheiten und eine Shisha-Lounge, aus den Lautsprecherboxen dröhnen treibende Beats. In der Hauptstraße (gegenüber Elektro Linsmeier) setzen der "Black River Culture Club" und der Bayerische Jagdverband auf Teamwork. Für die Gäste gibt's Live-Musik der Bands "Cellfire" (Samstag, 20.30 Uhr, Alternative-Rock) und "Dr. Love" (Samstag, 22 Uhr, eigene Rock-Songs) auf die Ohren. Sonntag ab 10 Uhr erklingt bayerische Musik. Zu essen gibt's Wildspezialitäten.Das Gasthaus "Zur goldenen Gans" und die Festküche Vetter bewirten den Schrannenplatz beim Rathaus. Auf der Speisekarte stehen Krusten- und Mutzbraten, Steaks, Bratwürste, Käse- und Fischsemmeln. Für Musik sorgt DJ Torsten. Kaffee und Kuchen gibt's hier vom Landhotel Neunburg, das auch für einen Eisstand sorgt.Am Brandplatz in der Buchbindergasse helfen unter anderem die FC-Handballer und der SV Schwarzhofen zusammen. Für eine breite Musikpalette sorgen "Popsixxx" (Samstag ab 19 Uhr), das "Seebarner Gwiach (Sonntag ab 11 Uhr), "VA-Blech" (Sonntag ab 15.30 Uhr) und "O.B.T." (Oldies behind the Townhall, Sonntag ab 19 Uhr). Zum Essen gibt's unter anderem Crêpes, Burger und Pulled Pork.Exklusiv am Samstag ab 18 Uhr laden die "Selbständigen" zum Sommerfest Im Berg, im Garten der Steuerkanzlei Hartl, ein. Gerockt wird mit "Acoustic Gravity", gegen Hunger und Durst gibt's beispielsweise Bergkäse und Oliven mit Steinofenbrot sowie Pulled-Beef-Sandwiches und Craft-Biere. Am Sonntag ab 10.30 Uhr bereichert der Oldtimerverein "Lucky 4 Garage" das Festprogramm. Auf dem Parkplatz der Linden-Apotheke in der Vorstadt - von dem übrigens ein erhöhter Blick auf den Jubiläumsfestzug möglich ist - spielt ab 11 Uhr bayerische Musik, ab 16 Uhr gibt's Rock'n' Roll mit den "Guiterrorists" und mit "The Sunny Recorders" (ab 19.30 Uhr). Auf der Menükarte stehen Mutzbraten und Pizza.Für weitere Bewirtungsstellen am Sonntag (jeweils ab 10 Uhr) sorgen die FC-Fußballer (Hauptstraße vor Metzgerei Baumgärtner, Gegrilltes) sowie die Feuerwehr und Kriegerkameradschaft Kleinwinklarn (Am Bügerl, Gyros, Bratwürste, Wiener). Natürlich sind die Wirtshäuser geöffnet.Auch die kleinen Gäste werden nicht vergessen: Auf dem Parkdeck der Sparkasse ist an beiden Tagen erneut für viele Spielgelegenheiten gesorgt. Am Torweiherareal dreht sich ein Kinderkarussell, außerdem fährt hier am Sonntag die Reichenbacher Kleindampfbahn. Zusätzlich werden weitere sehenswerte Modell gezeigt. Erinnert wurde noch daran, dass alle Teilnehmer der Stadtwette beim Fest ihre Gutscheine einlösen können.

Mit Sonderpostkarte und Stempel

Neunburg vorm Wald. (mp) Zum Stadtfest öffnet das Team "Erlebnis: Briefmarken" der Deutschen Post AG am Sonntag, 23. Juli, erneut ein Sonderpostamt in Neunburg. Von 9 bis circa 16.30 Uhr ist an der Schwarzachtalhalle die Sonderbriefmarke "1000 Jahre Neunburg" zu ergattern, auch Ersttagsblatt und Jubiläumsbrief werden angeboten. Zusätzlich gibt die Post eine Sonderpostkarte zum Stadtjubiläum heraus, die Auflage ist auf 1000 Exemplare limitiert. Entwertet werden die Postwertzeichen an diesem Tag mit einem Neunburg-Sonderstempel. Erwin Weinfurtner, Vorsitzender der Briefmarkenfreunde, machte darauf aufmerksam, dass die Sonderbriefmarken auch als Rollenmarke im Paket mit 200 "nassklebenden Postwertzeichen" angeboten wird. Die "Postgeschichtliche Heimatsammlung" kann weiterhin im Schwarzachtaler Heimatmuseum besichtigt werden

Straßensperren wegen Aufbau

Neunburg vorm Wald. Die Aufbauarbeiten der Bewirtungsstellen für das Stadtfest und den Jubiläumsfestzug beginnen am Samstag, 22. Juli, ab Mittag. Ab dieser Zeit kann der Marktplatz (Schrannenplatz) nicht mehr befahren werden. Ebenso ist in der Buchbindergasse (Brandplatz) die Zufahrt nur noch eingeschränkt möglich. Ab 13 Uhr besteht in den Bereichen Hauptstraße, Schrannenplatz, Buchbindergasse, Bürgermeister-Sarg-Straße, Am Aign und Wassergasse wegen der Aufbauarbeiten und dem nötigen Freihalten der Rettungswege ein absolutes Halteverbot. Im Stadtteil „Am Bügerl“ und in der Buchbindergasse werden die Anwohner gebeten, ihre Fahrzeuge am Samstag bis 13 Uhr zu entfernen.