Für die Jahrtausend-Party sind sämtliche Weichen gestellt: Stadtfest und Jubiläumsfestzug setzen dem Neunburger Feier-Zyklus an diesem Wochenende die Krone auf. "Die Vorfreude in der Stadt ist deutlich spürbar", so der Eindruck des Bürgermeisters.

Musik für alle Geschmäcker

"Ein tolles Erlebnis"

Rund um die Festtage Jubiläumsjahr prägt sich ein



Neunburg vorm Wald. (mp) Das Souvenir zum Jubiläum "1000 Jahre Neunburg" wird beim Stadtfest live geprägt: Auf Initiative von Uhrmachermeister Tibor Alesik führt die Firma Simm aus Renningen am 22. und 23. Juli vor, wie Münzen einst per Fallhammer hergestellt wurden. Schauplatz des Spektakels ist das Areal der Schwarzachtalhalle in der Nähe des Eisenbahndenkmals.



Das drei Meter hohe und rund 500 Kilo schwere Gerät wurde zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert zum Prägen von Münzen und Medaillen benutzt. Dabei fällt ein Gewicht von 42 Kilo nach unten und schlägt auf eine münzengroße Fläche, auf die ein passender Metallrohling gelegt wurde. Je nach Fallhöhe entspricht dies einem Aufschlagdruck von rund 30 bis 50 Tonnen. Bei jedem Schlag entsteht ein kleines Kunstwerk in Silber oder Zinn.



Beim Stadtfest hat jeder Besucher die Möglichkeit, sich eine Gedenkmünze zum Stadtjubiläum in Zinn ab 4,50 Euro selbst prägen zu lassen. Die Sonderprägung ist in 999 Feinsilber schon ab 39 Euro erhältlich. Die Feinsilberauflage ist auf 1000 Stück limitiert und nummeriert.



Halteverbote und gesperrte Straßen



Neunburg vorm Wald. (mp) Für den Jubiläumsfestzug am Sonntag, 23. Juli, informiert die Stadtverwaltung, dass die Zufahrtsstraßen nach Neunburg ab 11 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden, davon ausgenommen sind Festzugsbesucher. Ab etwa 13 Uhr sind die Straßen, auf denen sich der Festzug bewegt, für alle Fahrzeuge gesperrt. Ab dieser Zeit ist die Zufahrt zur Innenstadt und auch die Ortsdurchfahrt nicht mehr möglich. Desweiteren ist auf den Straßen des Festzugverlaufs - Hauptstraße, Vorstadt, Austraße, Herbststraße, Bahnhofstraße, Krankenhausstraße, Kolpingstraße, Ledererstraße, Konrad-Adenauer-Straße, Gerhardingerstraße - das Halten verboten. Alle Teilnehmer sowie die Helfer für die Bewirtungsstellen sollten daher rechtzeitig anfahren.



Die betroffenen Anwohner werden um Verständnis für die Beschränkungen gebeten. Diese sind jedoch im Interesse der Sicherheit der Festzugsbesucher und -teilnehmer unverzichtbar. Damit die Sicherheit auf den Straßen optimal gewährleistet werden kann, bitten Polizei und Stadtverwaltung alle Verkehrsteilnehmer, die Beschilderungen zu beachten und den Anordnungen der Polizeibeamten sowie der eingesetzten Feuerwehrmitglieder Folge zu leisten.

Der Bieranstich heute um 18 Uhr in der Grünanlage an der Schwarzachtalhalle eröffnet die beiden Festtage. Die Gäste sind in der ganzen Innenstadt willkommen: Knapp 20 Bands, Musikgruppen und DJs sorgen Samstag und Sonntag rund um die 9 Bewirtungsstellen für Feierstimmung und Party-Atmosphäre.Die musikalische Bandbreite reicht von Blasmusik über Alternative-Rock und Party-Hits aus der Konserve bis hin zum Rock'n'Roll im Stil der 50er und 60er Jahre. Die Speisekarte ist ebenso vielfältig, und das Angebot dürfte wohl niemanden hungrig nach Hause gehen lassen.Auch für die kleinen Gäste kommt der Spaß nicht zu kurz: Auf dem Parkdeck der Sparkasse sorgen viele Mitmach-Aktionen und Spielgelegenheiten für Kurzweil. Am Torweiherareal dreht sich ein Kinderkarussell, am Vorplatz der Schwarzachtalhalle sind sonntags von 11 bis circa 17 Uhr Rundfahrten mit Kleindampfbahn und Modellen von E-Lok und Straßendampfzug möglich.Der Jubiläumsfestzug am Sonntag soll dem Wochenende das Sahnehäubchen aufsetzen: Fast 1900 Teilnehmer werden die Geschichte und die Entwicklung der Stadt auf die Straße bringen. Knapp 100 Nummern umfasst der Zug, die Zahl der mitmarschierenden Vereine und Gruppierungen wird aber deutlich darüber liegen. Ab 13 Uhr formiert sich der Zug auf dem Areal der Schwarzachtalhalle, um 14 Uhr setzt er sich in Bewegung.Die Organisatoren rechnen damit, dass entlang der Strecke durch Hauptstraße, Vorstadt, Austraße, Herbststraße, Bahnhofsstraße, Krankenhausstraße, Kolpingstraße, Ledererstraße, Konrad-Adenauer-Straße und Gerhardingerstraße knapp 20 000 Besucher das Spektakel verfolgen werden. Und nach dem Zug soll die Party beim Stadtfest natürlich weitergehen.Um für die Sicherheit rund um Fest und Zug zu sorgen, ist ein großes Aufgebot im Einsatz. "Sämtliche Rettungs- und Hilfsdienste - Feuerwehr, Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk und Polizei - sind mit der laut den Richtlinien vorgeschriebenen Einsatzstärke vor Ort", so Peter Gillitzer vom Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung. Beispielsweise schreibt die BRK-Bereitschaft Neunburg auf ihrer Facebook-Seite, dass sie am Sonntag mit 6 Rettungswägen, 2 Krankentransportwagen, einem zusätzlichen Notarzt, dem Helfer vor Ort, mehreren Fußstreifen, einer Unterstützungsgruppe-Einsatzleitung und einem Gerätewagen für einen kompletten Behandlungsplatz vor Ort ist. In der heißen Phase des Festzuges seien rund 50 Sanitäter aus allen umliegenden Bereitschaften eingesetzt."In der Stadt herrscht richtig gute Vorstimmung", berichtete Bürgermeister Martin Birner. Er sei stolz auf seine Bürger - "alle helfen mit - Einzelpersonen, Ehrenamtliche, Institutionen, die Bands - und auch die Gastronomie bringt sich mit Sonderangeboten ein". Auch die Wetterprognose für beide Tage sehe gut aus.Nahezu jeder Bürger sei auf irgendeine Weise bei Stadtfest oder Jubiläumsfestzug dabei - "das ist schon beeindruckend", stellte Birner fest. Der Bürgermeister wusste von einigen Vereinen, bei denen bis zuletzt an den Festzugskostümen genäht wurde, Kleider angepasst und Sachen hergerichtet wurden. Den großen Einsatz erklärt sich das Stadtoberhaupt damit, dass so ein Ereignis wie die 1000-Jahr-Feier in Neunburg bisher einmalig ist - "das ist für uns schon ein tolles Erlebnis".