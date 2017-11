Das Winterkonzert der Städtischen Musikschule bringt den Schlosssaal an die Kapazitätsgrenze. Ein vielköpfiges Publikum lauscht den Melodien und Liedern der jungen Talente. Gekonnt meistern sie nicht nur Solo-Darbietungen.

Nachschub an Talenten

"Wohltuend zuzuhören"

Dicht an dicht saßen die Zuhörer, um Kinder, Enkel oder Freunde beim Auftritt zu unterstützen. Der verbindende Charakter der Musik wurde durch diesen Zuspruch einmal mehr deutlich. Zum Auftakt führte Musiklehrer Jürgen Rohr die Zuhörer pantomimisch in den musikalischen Abend ein. Die 17 Mitwirkenden des Drum-Ensembles ließen zur Melodie "Zug Gala Babier D.L." überdimensionales Bonbon-Papier knistern und rascheln.In ihrer Begrüßung erwähnte Schulleiterin Barbara Nutz, dass das Publikum neben Musikschülern, die bereits schon mehrfach aufgetreten sind, auch neue Gesichter an den Instrumenten zu sehen bekommt - "schließlich wachsen auch immer wieder Schüler aus der Musikschule 'raus". Danach folgten die Melodien "Der Mond ist aufgegangen", interpretiert von Gloria Krahl am Klavier; Emili Hecht (Cello) und Lehrerin Marie Tobias (Klavier) ließen "Cotillon" hören und "Schön Rosmarin" brachten am Akkordeon Maria Schwingl und Lehrkraft Alexander Arnold zur Aufführung.Speziell für dieses Konzert haben sich wieder verschiedene Musikgruppen zusammengefunden, darunter das Volksmusikensemble und das Schülerensemble unter der Leitung von Barbara Nutz, die Schüler-Band um Cyrus Saleki oder das Flötenensemble "Saltarello" unter der Leitung von Sylvia Felgenträger. In der Pause wurden die Gäste bewirtet vom Orga-Team der Musikschule und Mitgliedern des Fördervereins "Freunde der Musik".Im zweiten Teil des Abends wurden die Gäste unter anderem verzaubert mit dem Beatles-Klassiker "Let it be" der Schülerband. Ebenso gefiel der "Woferl-Boarische", gespielt von Verena Schießl und Hermann Lößl (Klarinette), Christoph Baumer (Hackbrett) und von Barbara Nutz auf der neuen Gitarre, die der Förderverein für 1000 Euro angeschafft hatte. Gekonnt war auch der zweite Satz aus dem Konzert in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, das Stefan Reitinger (Klarinette) und Marie Tobias (Klavier) darboten.Bürgermeister Martin Birner bedankte sich zum Abschluss für ein "wunderbares Winterkonzert". Er würdigte das abwechslungsreiche Programm, es sei wohltuend gewesen zuzuhören. Er brachte seinen Respekt vor den jungen Musik-Talenten zum Ausdruck, die sich so harmonisch präsentiert hatten. Sein Dank galt den Lehrern der städtischen Musikschule für das Fördern und Formen der Schüler. Das Stück "Weißer Winterwald", gespielt durch das Schülerensemble, setzte den Schlusspunkt unter einen beeindruckenden Konzertabend.