Die Beamten der Polizeiinspektion Neunburg haben den Täter aufgespürt, der im Januar die öffentliche Behindertentoilette im Stadtpark demoliert hatte. Ein Schaden von 650 Euro war entstanden, als damals ein Halterungsgriff mutwillig aus der Verankerung gerissen wurde.

Im Zuge von aktuellen Ermittlungen wegen verschiedener Beschädigungen an öffentlichen Einrichtungen wurde ein bereits polizeibekannter 23-Jähriger aus dem Stadtgebiet als Täter aufgespürt. Der junge Mann hat in der Zwischenzeit ein Geständnis abgelegt. Wegen einer "gemeinschädlichen Sachbeschädigung" wird nun eine Strafanzeige an die Staatsanwalt Amberg erstellt.