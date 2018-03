Zum "Tag des Rassismus" fanden an der Mittelschule, die das Schulprofil "Schule ohne Rassismus -Schule mit Courage" trägt, drei Theateraufführungen statt. Lehrer Klaus Traurig hatte die drei Stücke "Das Bimbo-Flittchen und die reine Rasse", "Zuschauen und zustimmen" und "Appell" mit den Schülerinnen und Schülern der Arbeitsgemeinschaft "Theater" einstudiert.

Das Anliegen der Stücke war, rechtsradikale Denkweisen, Verhaltensformen und Äußerungen in aller Deutlichkeit szenisch umzusetzen, um dem Zuschauer einen Spiegel vorzuhalten, in dem er sich möglicherweise mit Bestürzung wiedererkennt.Es sollte aufgedeckt werden, dass nicht nur diejenigen rechtsextrem sind, die durch Gewalt, Aufmärsche, Kleidung und Parolen mehr oder weniger offen in Erscheinung treten, sondern dass viele Ansichten, Handlungen und unbedachte Äußerungen des "unbescholtenen" Bürgers erst den Boden bereiten, auf dem rechte Gewalt gedeihen kann. Bei der inhaltlichen Vorbereitung der Theaterstücke unterstützte dabei Demokratieberaterin Christine Schießl die Schüler der 9. und 10. Klassen in verschiedenen Unterrichtseinheiten zu den Themen Vorurteile, Stereotype, Rassismus, Ausgrenzung, Standpunkte vertreten und Blick auf die eigene Kultur, ihre persönlichen Einstellungen zu reflektieren. Rektorin Irene Träxler war beeindruckt von der schauspielerischen Leistung der Jugendlichen und freute sich über das Engagement gegen Rassismus. "Wo zeigen wir als Schule denn Courage?", war ihre Frage, die die Schüler so beantworteten: "Im Umgang mit den Schülern der Ü-Klasse und in der Offenheit zu allen Mitschülern mit ausländischen Wurzeln."