"Gemeinsame Geschichte verbindet" haben sich Hussitenstädte in Deutschland und Tschechien als Motto ihrer Vereinigung gewählt. Beim Besuch in Neunburg kehrten Vertreter dreier tschechischer Orte an den Anfang dieses Städtebundes zurück.

Im "Hussitenkeller" des Alten Landratsamtes war 1997 das "Neunburger Memorandum" unterzeichnet worden, das die Initialzündung für die ein Jahr später erfolgte Gründung der Vereinigung der Städte mit hussitischer Geschichte und Tradition gab. Dort hießen Bürgermeister Martin Birner und Theo Männer, städtischer Beauftragte für die Hussitenstädte, am Freitag Bürgermeisterin Katerina Bláhová aus Tabor und ihren Amtskollegen Martin Hrabánek aus Slaný samt ihren Partnern willkommen. Später stieß noch Bürgermeister Jirí Burian (Sedlcany) zum Treffen dazu.Bürgermeister Birner freute sich, das mit dem Besuch in Neunburg die Verbindung und die Freundschaft unter den Hussitenstädten gepflegt werde. Gerade im Jubiläumsjahr - 1000 Jahre Neunburg, 35 Jahre "Hussenkrieg"-Festspiel - sei eine gute Gelegenheit, diese Verbundenheit zu zeigen. Birner sprach sich dafür aus, die Freundschaft zwischen den Städten auf deutscher und tschechischer Seite weiterhin zu pflegen.Der Besuch einer Festspiel-Aufführung stand für die Gäste am gleichen Abend auf dem Programm. Helmut Mardanow, Vorsitzender des Festspielvereins, stellte das Stück mit seinen knapp 160 Mitwirkenden vor. Überrascht registrierten die Gemeindevertreter, dass mit Musikschullehrerin und Hofmusik-Chefin Jana Drabkova auch eine Tschechin mit auf der Bühne steht. Im Namen der Gäste bedankte sich Bürgermeisterin Bláhová für den Empfang in Neunburg. Es sei interessant zu sehen, wie mit dem Festspiel die hussitische Tradition gepflegt werde. Sie sprach eine Einladung zur 600-Jahr-Feier der Stadt Tabor im Jahr 2020 aus. Der weitere Ablauf für die tschechischen Gäste sah danach einen Besuch im Schwarzachtaler Heimatmuseum vor, wo besonders die aktuelle Sonderausstellung über Hieronymus von Prag auf Interesse stieß.Ebenfalls standen am Wochenende der Mittelaltermarkt sowie eine Stadtführung auf dem Plan. Die Betreuung der Gäste übernahm "Hussitenbeauftragter" Theo Männer, als Dolmetscherin begleitete Dana Ettl den gemeinsamen Austausch.