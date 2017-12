Über 200 geben ihr Blut

Beim letzten offiziellen Blutspendetermin zeigte sich BRK-Bereitschaftsleiter Maximilian Lang mit der Teilnehmerzahl von 211 zufrieden. Eine besondere Marke soll am 19. Dezember geknackt werden.

Bei einem Sondertermin am Dienstag, 19. Dezember, von 14 bis 18 Uhr wird der rote Lebenssaft erneut abgenommen. "Kurz vor Weihnachten wollen wir noch einmal alle Blutspender mobilisieren, die beim jüngsten Termin oder insgesamt im Jahr 2017 wegen verschiedener Ursachen nicht teilnehmen konnten", gibt der Bereitschaftsleiter in einer Pressemitteilung zu verstehen. Hierzu holt das Rotkreuz-Bereitschaft Neunburg das 16 Meter lange Blutspendemobil in die Pfalzgrafenstadt. Es wird direkt vor dem Haupteingang zur Schwarzachtalhalle halten, und hier kann noch einmal jeder gesunde Bürger vom 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr Blut spenden; Erstspender sollten aber nicht älter als 64 Jahre sein. Ebenso weist Maximilian Lang daraufhin hin, dass Blutspenden nur noch nach Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises zusätzlich zum Blutspendeausweis bei Mehrfachspendern möglich ist. Zwischen zwei Vollblutspenden muss ein Mindestabstand von 56 Tagen liegen. Innerhalb von zwölf Monaten dürfen Frauen vier Mal, Männer sechs Mal teilnehmen. Lang hofft, bei diesem letzten Termin im Jubiläumsjahr "1000 Jahre Neunburg" doch noch die Marke von 1000 Blutspendern knacken zu können, "Fehlen würden uns noch 124 Spender", so Lang.Bei der Blutspende-Aktion im Pfarrheim sind treue Teilnehmer geehrt worden: 50 Spenden - Johann Vetter Johann, Franz Johann Dammer; 25 Spenden: Barbara Winderl; 10 Spenden: Thomas Bindl, Brigitte Hess, Ramona Winderl; 3 Spenden: Martin Gillitzer, Jonas Reitinger.