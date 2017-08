Umwelt und Natur im Fokus

Beim traditionellen Fischerfest am alten Schulhaus wurden die Fischerkönige Mathias Pöll (Jugend) und Josef Blab gekürt. 30 Angler nahmen teil. Ihre Beute brachte einige Kilo auf die Waage.

Geduld und Können

40 Jahre "jung"

Platzierungen Bei den Senioren wurde Josef Blab (4,35 Kilo) erster, gefolgt von Karl Hochmuth (3,0 kg) und Josef Schlagenhaufer (2,80 kg). Weiter folgten Erwin Zimmeth, Johann Wagner, Adolf Schönberger, Thomas Probst, Dominik Köppl, Johann Pöll und Johann Roiger. In der Jugendwertung war Mathias Pöll (800 Gramm) der Sieger, weiter folgte Nico Schönberger (650 g), Niklas Bauer (350 g) und Johannes Schießl (250 g). Die Fischerkönige 2017 sind Mathias Pöll mit einem Fang von 800 Gramm und Josef Blab mit einem Karpfen von 3 850 Gramm. (agr)

Neunburg-Kleinwinklarn. 23 Kilogramm Fisch hatten die Angler zu verbuchen. Zu Beginn der Königsproklamation erinnerte der Vorsitzende Rudolf Schießl daran, dass am 30. Juli im Schwarzach-Gewässer bei Unteraschau das Hegefischen abgehalten wurde. Eine durchschnittliche Ausbeute sei den Anglern da bei idealen Voraussetzungen an den Haken gegangen.In seinem Grußwort stellte Bürgermeister Martin Birner heraus, dass das Fischerfest in Kleinwinklarn etwas besonderes ist. Die Fischereigemeinschaft hat 13 Jugendliche, die angeleitet werden, auf Umwelt und Naturschutz zu achten. Dabei sei Geduld, Wissen und Können gefragt. Für die Jugendlichen sei es das Schönste, wenn man nach jedem Angler-Treffen mit einem kleinen Fang nach Hause geht.Danach ehrten Martin Birner und Rudolf Schießl die langjährigen Mitglieder des Fischereivereins. Zehn Jahre ist Fabian Leitl dabei, fünf Jahre mehr haben Johann Stürzer, Florian Roith und Tobias Eckl; Georg Wildenauer ist 20 Jahre Mitglied. 25 Jahre Treue zum Verein halten Manfred Schönberger, Adolf Schönberger, Hans Roith, Johann Roiger, Benjamin Bücherl, Franz Groll, Rolf Klüter, Antonia Klüter und Josef Graf. 30 Jahre sind mit von der Partie Josef Kummetseiner, Konrad Schießl, Josef Schlagenhaufer, Thomas Schneeberger, Johann Wagner und Alfred Eckl. Für 40 Jahre wurden geehrt Robert Neft, Konrad Leitl, Josef Strasser und Alfred Grassmann.Heuer feiert der Fischereiverein sein 40-jähriges Gründungsjubiläum mit einem Fischessen im November. Die Fischervereinigung gründete sich am 17. Juli 1977 bei einem Frühschoppen im damaligen Lokal "Steinbach" bei 18 Gründungsmitgliedern.Vorsitzender Schießl versprach, bis dahin eine kleine Chronik zusammenzustellen, was in den 40 Jahren passiert ist und die damaligen Gründungsmitglieder zu ehren.