Ihren „künstlerischen Drang“, so der Polizeibericht, lebten unbekannte Täter am Samstagnachmittag an einem geparkten Skoda Superb aus. Das erst wenige Monate alte Fahrzeug war in der Schlesierstraße abgestellt und wurde an der Fahrertüre durch zahlreiche Kratzer beschädigt. Der Eigentümer hat nun einen Schaden von mehreren hundert Euro

Die Beamten der Polizeiinspektion Neunburg nehmen an, dass die Ausführung der Tat längere Zeit in Anspruch genommen haben muss. Der oder die Täter könnten dabei beobachtet worden sein. Verdächtige Wahrnehmungen oder Täterbeschreibungen werden auf der Dienststelle unter Telefon 09672/9202-0 angenommen.„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise Kinder hinter der Tat stecken, die vielleicht noch nicht die Tragweite ihrer Kunst abschätzen konnten“, so die Polizei weiter. Wie im Bericht über den Vorfall geschrieben steht, wäre der Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs bereit auf die Stellung eines Strafantrages zu verzichten, sollte sich im Nachhinein ein Verursacher melden und der Schaden reguliert werden können.