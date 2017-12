12 Verletzte, sieben ramponierte Fahrzeuge, darunter ein Linienbus mit Schülern: Mit einem Serienunfall waren Rettungskräfte am Freitagmorgen bei Hofensstetten konfrontiert. Glatteis war aber laut Polizei wohl nicht die Ursache.

Neunburg-Hofenstetten. Kurz nach 7 Uhr wurden am Freitag die Rettungskräfte alarmiert: In der Nähe der Ortschaft Hofenstetten waren sieben Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt, dessen primäre Ursache wahrscheinlich ein Fahrfehler war. Ein Linienbus mit Schülern an Bord und sechs weitere Fahrzeuge waren dort kollidiert. Drei der Beteiligten erlitten laut Polizei mittelschwere Blessuren, insgesamt gab es 12 Verletzte. Den Schaden mit dreimal Totalschaden schätzt die Polizei auf rund 100 000 Euro.Die Situation stellte sich beim Eintreffen am Unfallort für die Rettungskräfte als recht unübersichtlich dar. Auf einer Länge von 150 Metern reihten sich die Unfallfahrzeuge an der Kreisstraße SAD 18 auf. Nach den bisherigen Ermittlungen stellt sich der Unfallhergang für die Neunburger Polizei folgendermaßen dar: Der Omnibus war aus Fuhrn kommend in Richtung Altenschwand unterwegs, gefolgt von einem Pritschenwagen, wie sie auf Baustellen üblich sind. In einer langgezogenen Rechtskurve versuchte nun eine 22-Jährige mit ihrem VW Golf beide Fahrzeuge zu überholen. Es gelang ihr allerdings nicht, rechtzeitig wieder vor dem Omnibus einzuscheren, Ihr Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden VW-Bus. Dieser kam ins Schleudern und prallte gegen den Klein-Lkw, der hinter dem Omnibus fuhr. Der Fahrer eines Seat Leon, der hinter dem VW-Bus fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die Unfallfahrzeuge auf. Einem weiteren Wagen, ebenfalls ein Seat Leon, gelang es nach ersten Ermittlungen der Polizei zwar, hinter dem Auto gleichen Typs noch zu stoppen, nicht jedoch dem nächsten in der Schlange: dem Fahrer eines Autos vom russischen Hersteller Tata.Während er Fahrer des Tata unversehrt blieb, gab es fast in allen andere Fahrzeugen Verletzte zu beklagen: Drei Personen wurden im Linienbus verletzt, weitere drei im Baustellenfahrzeug, ein Passagier im VW-Bus war betroffen, ebenso die 22-Jährige Golf-Fahrerin sowie Fahrer und Beifahrer im Seat. Ein Großaufgebot an Rettungsdiensten brachte die verletzten in die umliegenden Krankenhäuser. Bis alle versorgt waren, musste die Kreisstraße fast drei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren von Altenschwand, Bodenwöhr, Kemnath bei Fuhrn und Wackersdorf unter Leitung von Kreisbrandmeister Ferdinand Duscher waren bei der Bergung der Verletzten behilflich, übernahmen die Verkehrsregelung und säuberten die Fahrbahn.