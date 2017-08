Die Bauarbeiten für das Fachmarktzentrum "Pfalzgrafencenter" laufen auf Hochtouren. Jetzt hat das Projekt Rückenwind durch die Justiz erhalten: Die Klage einer Anwohnerin gegen die Baugenehmigung wurde durch das Verwaltungsgericht Regensburg abgewiesen.

Keine Beeinträchtigungen

Birner begrüßt Entscheidung

Der Einspruch war vergangenen Donnerstag verhandelt worden. Wie bereits mehrfach berichtet, wollte die Anwohnerin die Genehmigung des Landratsamtes über den Weg einer baurechtlichen Nachbarklage aufheben lassen. Über das Ergebnis der Verhandlung informierte die Anwaltskanzlei Treml & Partner (Cham) in einer Pressemitteilung. Die Rechtsvertreter der Investor-Firma Winderl teilten mit, dass die Sach- und Rechtslage mit dem Landratsamt Schwandorf, der Stadt Neunburg vorm Wald, dem Bauherrn sowie der Klägerpartei erläutert worden sei. Mit dem Ergebnis: "Die von der Klägerpartei vorgebrachten Beeinträchtigungen konnten vollständig entkräftet werden."Die Richter der siebten Kammer hätten bei der Verhandlung festgestellt, dass die Interessen der Klägerin, die durch die Rechtsanwälte Scharf vertreten wird, "durch den Neubau nicht beeinträchtigt werden, und sind unserer Argumentation gefolgt". Die erteilte Baugenehmigung des Landratsamts sei bestätigt und die Klage unmittelbar im Verhandlungstermin kostenpflichtig abgewiesen worden.Die Kanzlei Treml & Partner sieht damit "die rechtlichen Hürden aus dem Weg geschafft". Das Urteil des Verwaltungsgerichts sei eine Bestätigung der ordnungsgemäßen Arbeit von Stadt, Landratsamt und Bauherrn. Bei den derzeitigen Baufortschritten sei die Eröffnung des Pfalzgrafencenters für Anfang Dezember diesen Jahres geplant.Für das Landratsamt Schwandorf sah Pressesprecher Franz Pfeffer in der Gerichtsentscheidung ebenfalls "eine Bestätigung unserer Arbeitsweise". Die Gestaltung und Argumentation im Genehmigungsbescheid sei vom Gericht "in allen Punkten gehalten worden". Bei den strittigen Fragen Abstandsflächen, Gebietserhaltungsanspruch und Immissionsschutz habe das Verwaltungsgericht keine Rechtsverletzung der Klägerin feststellen können.Markus Eichenseher, stellvertretender Pressesprecher und Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Regensburg, bestätigte auf NT-Nachfrage den Tenor des Urteils: "Die Klage ist abgewiesen." Die Klägerin habe nun noch die Möglichkeit einen Antrag auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgerichtshof zu stellen. Sobald den Beteiligten die Gründe für die Gerichtsentscheidung schriftlich vorliegen, bleibe für diese Antragsstellung eine zeitliche Frist von einem Monat.Für den Neunburger Bürgermeister Martin Birner sind mit dem Urteil "alle Unklarheiten beseitigt". Er sei froh über die schnelle Entscheidung des Gerichts. Nun sei der Weg für das Projekt frei und das Vorhaben könne "mit Vollgas weitergehen". Der Rechtsbeistand der Klägerin, Rechtsanwalt Erich Scharf, wollte sich auf NT-Anfrage erst mit seiner Mandantin abstimmen, ob eine Stellungnahme zum Urteil abgegeben wird.