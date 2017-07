Die Festspiel-Bühne im Burghof wird am Mittwoch und Donnerstag doch nicht zur Open-Air-Arena. Die Wettervorhersagen zwingen den Tennisclub, mit der "Beatles Night" und der "Rock Night" in die Schwarzachtalhalle auszuweichen.

Per E-Mail informierte Vorsitzender Martin Scharf am Montagabend, dass sich die Vorstandsmitglieder des Tennisclubs dazu entschieden haben, die beiden für den Neunburger Burghof geplanten Veranstaltungen in der Schwarzachtalhalle abzuhalten. Ursache dafür sind laut Scharf die "sehr schlechten Wetterprognosen für die Veranstaltungstage".Für die beiden Konzerte, die im Programm der Festwoche zur 1000-Jahr-Feier stattfinden, hat der Tennisclub insgesamt drei Bands verpflichtet . Am Mittwoch, 26. Juli, steht bei der "TC Beatles Night" die Tributeband "Made in Liverpool" ab 20 Uhr der Bühne, bei der "TC Rock Night" am Donnerstag, 27. Juli, rocken ab 19.30 Uhr "Stereostoned" und im Anschluss die schwedischen Heavy-Rocker "Days of Jupiter" auf der Bühne.Karten gibt's an der Abendkasse: Der Preis beträgt bei der "Beatles Night" 12 Euro, und bei der "Rock Night" 14 Euro. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.