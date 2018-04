Er ist das Gesicht der beliebten Kindersendung "Willi will's wissen" und reist seit einigen Jahren als Abenteurer für "Willis wilde Wege" durch die Welt: Willi Weitzel. In der Schwarzachtalhalle begeistert der studierte Hauptschullehrer Kinder und Eltern mit seinem Multivisionsvortrag.

Schulklasse mit 82 Kindern

Ohne Geld ausgesetzt