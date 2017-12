Neunburg-Seebarn. Das Heimatmuseum bildet am Sonntag, 10. Dezember, die Kulisse für den "Seebarner Advent". Zum bereits zwölften Mal öffnet ein besonderer Adventskalender seine Türchen.

Programm 13.30 Uhr: Seebarner Blasmusik; 14 Uhr: Eröffnung durch Bürgermeister Martin Birner; 14 bis 18 Uhr: Kunst- und Handwerkermarkt, lebende Krippe; 14 bis 15 Uhr: Carrera-Bahn-Wettbewerb (Siegerehrung 16.30 Uhr); 15 bis 16 Uhr: Erlebniswelt Winterlandschaft-Modelleisenbahn; 16 Uhr: Nikolaus-Bescherung für Kinder; bis 22 Uhr: Advent-Nacht im Rankl-Hof und der Rankl-Stubn.

Groß und Klein sind zu diesem besonderen Adventsmarkt - bei freiem Eintritt - willkommen. Laut Pressemitteilung ist der Zauber der Vorweihnachtszeit "im traumhaft schönen Ambiente des Heimatmuseums, bei stimmungsvoller Beleuchtung und weihnachtlicher Musik" spürbar.Im Museum und in der Rankl-Scheune präsentieren mehr als 30 Künstler und Aussteller ihre hand- und kunsthandwerklichen Waren und Schmuckstücke - von Zirbenholzprodukten bis zu Deko-Artikeln und von Imkerei-Erzeugnissen bis hin zu genähten, gestrickten und gefilzten Handarbeiten und selbst gefertigtem Schmuck.Die Kinder können unter anderem ihr Talent beim Plätzchenbacken in der Museums-Weihnachtsbäckerei unter Beweis stellen, am Carrerabahn-Wettbewerb teilnehmen oder die Modelleisenbahn bei ihrer Fahrt durch die Winterlandschaft bestaunen. Im Weihnachtspostamt können Briefe ans Christkind in 97267 Himmelstadt abgegeben werden.Gegen Hunger und Durst stehen unter anderem frisch gebackene Waffeln, Bratäpfel, Regensburger Knacker und warmer Eintopf auf der Speisekarte. Auch Glühwein, Feuerzangenbowle sowie Kaffee und Kuchen fehlen nicht.