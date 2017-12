Die Beamten der Polizeiinspektion bekamen es am vergangenen Wochenende gleich mehrfach mit Straftätern unterschiedlicher Nationalität zu tun. Laut einem Pressebericht gerieten sich in einem Fall mehrere ausländische Arbeitnehmer in einem Arbeiterwohnheim im Stadtgebiet in die Haare, weil sich andere Mitbewohner wegen überlauter Musik in ihrer Ruhe gestört fühlten.

Am Samstag gegen 22.30 Uhr musste eine Polizeistreife dorthin ausrücken, da ein 23-jähriger Mann von mehreren Mitbewohnern geschlagen worden war. Er hatte dabei eine leichte Platzwunde am linken Auge davongetragen. Die Täter konnten in diesem Fall bislang noch nicht ermittelt werden. Etwa zur gleichen Zeit kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern unterschiedlicher Herkunft. Ein 43-jähriger Mann griff dabei einen Arbeitskollegen körperlich an. Da hierbei ein Klappmesser im Spiel gewesen sein soll, wurde er vorläufig festgenommen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm fast 4 Promille. Nach Festnahme des Täters konnte die Lage im Arbeiterheim wieder beruhigt werden.Auf der Fahrt mit dem Festgenommenen zur Dienststelle fuhr vor dem Polizeiwagen ein polnischer Pkw in Schlangenlinien und geriet mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer wurde am Ortseingang angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich die Ursache für die unsichere Fahrweise schnell heraus - ein Alkoholtest zeigte bei dem 47-jährigen Fahrzeuglenker einen Wert von 2,3 Promille an. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und der Führerschein sofort sichergestellt. Sowohl der Täter, der zuvor wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung festgenommen worden war, als auch der betrunkene Autofahrer mussten sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Beide Männer werden angezeigt.