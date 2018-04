Vandalismus, der nächste Akt: Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen haben unbekannte Täter die öffentliche Toilettenanlage am Torweihergelände verwüstet.

Nach Mitteilung der Polizeiinspektion Neunburg passierte der Vorfall zwischen Gründonnerstag, 9 Uhr, und Karfreitag, 8.30 Uhr. In der sanitären Einrichtung, die sich im Gebäude des ehemaligen Ostbahnhofs befindet, wurde in der Herrentoilette das Fenster aus der Verankerung gerissen und beschädigt liegen gelassen.In der Damentoilette wurde der Spülkasten der Toilette demoliert, außerdem fehlt hier das Fenster komplett. Den Schaden beziffern die Ermittler auf 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neunburg unter Telefon 09672/92020 entgegen.Bereits in der Nacht zum 18. März war die Toilettenanlage das Ziel von Randalieren geworden. Damals war unter anderem die Drückergarnitur des Spülkastens zerstört und dabei 1000 Euro Schaden verursacht worden.