Für ihre Arbeit in den Wäldern haben sie sich das Rüstzug erworben. Insgesamt 77 Auszubildende zum Forstwirt hat die Neunburger Berufsschule verabschiedet. Vier Absolventen schafften in der Abschlussprüfung eine 1,0.

An den letzten Schultagen vor Pfingsten fand an der Außenstelle Neunburg des Beruflichen Schulzentrums Oskar-von-Miller Schwandorf schriftliche Abschlussprüfung der angehenden Forstwirte statt. Mit 77 Teilnehmern, darunter auch zwei Frauen, kann die Schule den stärksten Auszubildenden-Jahrgang der letzten Jahre vermelden. Die Auszubildenden, die in Neunburg die Berufsschule besuchen, werden in Betrieben aus ganz Bayern - von der Stadt Aschaffenburg bis zur Nationalparkverwaltung in Berchtesgaden - ausgebildet.Die vier schulbesten Abgänger mit einer Traumnote von 1,0 im Abschlusszeugnis der Berufsschule sind: Kai Hagenbruch (Fürstl. und Gräfl. Fugger'sche Forstverwaltung, Augsburg), Dominik Gruner (Forstbetrieb Wasserburg, Bayer. Staatsforsten), Michael Kraus (Johann Kraus, Langdorf) und Veit Vießmann (Helmut Waldvogel, Aichach). Als besondere Anerkennung für ihre besonderen Leistungen erhielten die Auszubildenden auch eine Urkunde der Regierung. Zum Traumergebnis gratulierten der stellvertretende Schulleiter Johann Bauer, Außenstellenleiter Günter Dirnberger und der Fachbereichsleiter Leo Riedmeier.