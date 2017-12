Nun können die Kassen klingen: Seit Donnerstagvormittag haben sämtliche Geschäfte im Fachmarktzentrum "Pfalzgrafencenter" geöffnet. Bürgermeister Martin Birner hofft, dass damit die Saat für weiteres Wirtschaftswachstum ausgebracht ist.

Erster Eindruck überzeugt

Rückfluss an Kaufkraft

Zahlen zum Center In der Pressefassung seiner Eröffnungsansprache übermittelte Investor Michael einige Zahlen zum "Pfalzgrafencenter".



Arealgröße: 18 000 Quadratmeter; Gesamte Verkaufsfläche: 6000 Quadratmeter; Arbeitsplätze: circa 100; Parkplätze: 200.



Sämtliche Ladenzugänge seien barrierefrei gestaltet. Für nächstes Jahr seien weitere Investitionen am Standort vorgesehen.

Als Mittelzentrum hat unsere Stadt einen Versorgungsauftrag für unsere Bürger im gesamten Umland zu erfüllen. Bürgermeister Martin Birner

Am Nachmittag zuvor hatte die Investoren-Familie Winderl mit zahlreichen Gästen die offizielle Eröffnung des Handelszentrums an der Amberger Straße gefeiert. Vertreter von Behörden und aus der Politik, beteiligte Baufirmen und Geschäftspartner hatten sich dazu im neuen Rewe-Supermarkt versammelt. Michael Hess, Gebietsmanager Vertrieb bei Rewe, hieß die Gäste im "aktuell modernsten Rewe-Markt Deutschlands" willkommen. Er stellte heraus, dass Investor Michael Winderl mit dem Märktezentrum eine "Perle" geschaffen habe, die im Raum Neunburg einzigartig sei und ein Zeichen setze. Alleine Rewe würde hier, zusammen mit dem angeschlossenen Schreib- und Spielwarengeschäft "Paperpoint", ein Sortiment von etwa 25 000 Waren anbieten.Investor Michael Winderl erwähnte die "rekordverdächtige Bauzeit" von acht Monaten, in der das Märktezentrum entstanden war. In seinem Lob an alle Beteiligten erwähnte er besonders die Baufirma Michael Dankerl (Winkerling bei Cham), die als Generalunternehmer diese Herausforderung "bestens gemeistert" habe. Als gebürtigem Neunburger ist es Winderl besonders wichtig gewesen, die hohen Erwartungen an das Projekt zu erfüllen, und Versorgungslücken mit diesem "Flaggschiff im Einzelhandel" nun zu füllen."Das Ergebnis kann sich sehen lassen", so der erste Eindruck von Landrat Thomas Ebeling. Er erwähnte das "sehr konstruktive Miteinander" mit Investor Winderl während der Genehmigungsphase, bei der es mit dem Landratsamt "einige Berührungspunkte" gegeben habe. Als Sachaufwandsträger der angrenzenden Berufsschule hoffte er auf gute Nachbarschaft und wünschte für den Betrieb des Centers alles Gute."Die ersehnte Eröffnung des Pfalzgrafencenters" war für Bürgermeister Martin Birner ein besonderer Grund zu feiern. Sein persönlicher Dank galt Investor Michael Winderl, der hier "nicht nur viel Geld, sondern auch viel Idealismus, Zeit, Engagement und vor allem Herzblut investiert hat". Birner betonte die Rolle der Stadt als Mittelzentrum, zu der ein Versorgungsauftrag für die Bürger im gesamten Umland gehöre. Birner erinnerte, dass es bis zur Eröffnung ein langer und manchmal nicht einfacher Weg gewesen war. Es galt, persönliche und sachliche Vorbehalte auszuräumen, rechtliche Herausforderungen bis zum vereinfachen Raumordnungsverfahren zu überwinden und die Bedenken mancher Nachbarn auszuräumen. Nun sei mit dem "Pfalzgrafencenter" auch ein städtebauliches Schmuckstück entstanden, das den einstigen Missstand der früheren Senft-Mayer-Lagerhallen beseitigt habe.Laut Bürgermeister wird Neunburg gleich mehrfach vom Handelszentrum profitieren: Es habe Magnetwirkung für die gesamte Stadt, hole Kaufkraft zurück und werde viele neue Kunden aus dem Umland gewinnen. Und dies nicht nur für die Betriebe im Center: "Ganz Neunburg wird damit für die Bevölkerung, für die vorhandenen Geschäfte, aber auch für ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen wieder interessanter", ist Birner überzeugt.Er fühle sich "schon wie zu Hause" erklärte noch Rewe-Marktleiter Fabian Dengscherz, der aus Arrach stammt, aber mittlerweile in Neunburg lebt. Zum Abschluss spendeten die beiden Geistlichen Stefan Wagner und Gerhard Beck noch den Segen beider Kirchen für das Areal, die Mitarbeiter und die Kunden.