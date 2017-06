An der Gregor-von-Scherr-Realschule gaben die "Ausbildungs-Scouts" der Industrie- und Handelskammer Hilfestellung bei der Berufswahl. Sie stellten den jungen Leuten ihre Berufe vor.

Mario Koch (Nabaltec AG), Dominik Vogel (Zweckverband Müllverwertung Schwandorf), Daniel Decker (Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH) sowie Michelle Brandl (Mathias Frey GmbH Co. KG) informierten die Schüler über ihre jeweiligen Lehrberufe. Die vier sind Ausbildungs-Scouts und möchten junge Menschen, die mitten in der Berufsorientierung stecken, für Ausbildungsberufe begeistern.Mario Koch berichtete von seiner Ausbildung zum Industriemechaniker. Er hatte bereits eine Ausbildung zum Chemikant bei Nabaltec begonnen, sich dann aber für eine andere Tätigkeit entschieden. Deshalb sei es so wichtig, in der Berufsorientierungsphase beispielsweise Praktika zu nutzen. Dominik Vogel macht seine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Er beantwortete Fragen wie "Welche Bereiche gibt es bei Elektrotechnik?" oder "Wie verläuft ein Vorstellungsgespräch?".Den Ausbildungsberuf Milchtechnologie stellte Daniel Decker vor. Sein Appell an die Schüler war ganz klar: "Schreibt mehr als eine Bewerbung". Michelle Brandl lernt Kauffrau im Einzelhandel. Sie hatte in der Berufsorientierungsphase vor allem Erfahrungen von Familien und Freunden genutzt. Schließlich gelang es den Ausbildungs-Scouts, einige Schüler davon zu überzeugen, eine duale Ausbildung zu beginnen.