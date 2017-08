Bereits Anfang Dezember soll das Fachmarktzentrum "Pfalzgrafencenter" eröffnen. Bürgermeister Martin Birner setzt darauf, dass es sich als Türöffner für weitere Investitionen entpuppt. Der Handelskonzern Rewe wird auf dem Areal gleich doppelt vertreten sein.

Getränke und Schreibwaren

Über 100 Arbeitsplätze

"Wir kommen deutlich voran", eröffnete Investor Michael Winderl am Montag bei einem Baustellentermin mit MdB Karl Holmeier (CSU) und Bürgermeister Martin Birner. Als Zeitpunkt für die Eröffnung des Fachmarkt-Konglomerats werde der 1. Dezember angestrebt - "wir werden uns anstrengen, dass wir das halten können". Mit Blick auf das Sortiment, kündigte Winderl ein verstärktes Angebot im Bereich Tiernahrung an.Nach dem Rückzug des bisherigen Netto-Marktes - der Discounter hat mittlerweile in der Dorrerstraße im ehemaligen Penny neu eröffnet - wird sich der Handelskonzern Rewe ansiedeln. Laut Josef Hassler, Vertreter der Expansionsabteilung, wird im Bereich des einstigen Netto ein großer Getränkemarkt mit 550 Quadratmetern Fläche eröffnet, auch regionalen Produkte kommen ins Sortiment. Auf einer Fläche von 150 Quadratmetern werde das Schreibwarengeschäft "Paper Point" einziehen, kombiniert mit einer Poststelle und Lotto-Annahmestelle.Zusätzlich kündigte Hassler die Eröffnung eines Rewe-Supermarktes an. Er wird im südwestlichen Bereich des Areals errichtet, aktuell läuft an dem Objekt die Montage der Fertigbauteile. Der Firmensprecher stellte eine "deutliche Aufwertung für die Kunden" in Aussicht. Er nannte das künftige Parkangebot und die Lage in der Nähe der Innenstadt. Zusätzlich sollen räumliche Voraussetzungen geschaffen werden, damit Kunden per E-Mail aufgegebene Bestellungen auch nach Ladenschluss abholen können. Für den künftigen Betrieb des Supermarktes setze Rewe auf eine Partner-OHG, die momentan noch in Wörth an der Donau angesiedelt ist. Durch diese Konzeption werde "ein Großteil der Steuern in Neunburg bleiben", so Hassler."Das ist gut zu hören", kommentierte Bürgermeister Martin Birner auf der "derzeit größten Baustelle in Neunburg". Das "Pfalzgrafencenter" werde dem Mittelzentrum dringend benötigte Waren-Sortimente bescheren. Vom geplanten Konzept bei Rewe habe er sich beim jüngst eröffneten Markt in Vohenstrauß (Landkreis Neustadt/WN) überzeugen können. Dem künftigen Filialleiter und seiner Gattin sei in Neunburg bereits eine Wohnung vermittelt worden.Birner ist davon überzeugt, dass im Kielwasser des Fachmarktzentrums Investitionen in allen Bereichen freigesetzt werden. So wie es sich nun abzeichne, sei die Stadt in Sachen Versorgung damit künftig ideal aufgestellt. Er ergänzte, dass das Fachmarktzentrum nicht auf der grünen Wiese entstehe - "vielmehr wird damit eine Industriebrache (die früheren Senft-Mayer-Lagerhäuser, Anm. d. Red.) belebt".Bundestagsabgeordneter Karl Holmeier wähnte die Stadt "auf dem richtigen Weg" und sprach einen Dank an die Investorenfamilie Winderl aus: Mit der Überplanung einer Industriebrache werde "genau das gemacht, was immer gefordert wird". Die positive Stimmung, die im Verlauf des laufenden Jubiläumsjahres "1000 Jahre Neunburg" spürbar geworden sei, ziehe auch die örtliche Wirtschaft mit. Er appellierte dazu, den ländlichen Raum noch besser zu verkaufen - "vieles bei uns läuft besser als in den Großstädten".Investor Michael Winderl sah das "Pfalzgrafencenter" als Pilot- und Leuchtturmprojekt für den ländlichen Raum. Es sei ihm wichtig, noch im Jubiläumsjahr starten zu können. Über 100 Arbeitsplätze, hauptsächlich für Frauen, seien hier in Aussicht. Allein bei Rewe entstünden 40 Jobs, wie auch durch Josef Hassler bestätigt wurde.