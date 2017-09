Der Neubau der Raiffeisenbank hat das Zielband erreicht: Am Montag haben sich die Türen der Geschäftsstelle in der Hauptstraße zum ersten Mal für die Kunden geöffnet.

Zeitplan im Hintertreffen

Zwei Millionen investiert

"Jetzt können wir durchschnaufen", kommentierte Michael Köstler, einer der Vorstände der Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau, den Abschluss der Bauphase - "die vergangenen Wochen waren doch sehr intensiv". Am Freitag sei der Umzug von der bisherigen Niederlassung am Jobplatz ins neue Domizil bewältigt worden. "So ein Filialumzug ist kein alltäglicher Akt", erklärte Köstler, unter anderem mussten Geldautomaten, Einzahl-Terminals und Auszugsdrucker umgesetzt werden. "Am späten Nachmittag war alles soweit eingerichtet, dass der Eröffnung am Montag nichts mehr im Wege stand."Der ursprünglich im Frühjahr vorgesehene Termin zur Eröffnung allerdings hatte während der Bauphase um knapp ein halbes Jahr nach hinten korrigiert werden müssen. Wie berichtet, hatten Lieferschwierigkeiten der beauftragten Fensterbau-Firma die Planung im Herbst um etwa zweieinhalb Monate zurückgeworfen. Die Koordination der weiteren Arbeiten habe sich dann im Winter durch die "relativ lange Kälte-Phase" zusätzlich verzögert, erläuterte Michael Köstler. Der Termin zur Fertigstellung habe sich daher noch einmal um ein gutes Vierteljahr verschoben."Doch das Ergebnis war es wert", schilderte der Vorstand seine ersten Eindrücke von der neuen Filiale, die Architekt Werner Hedrich (Sulzbach-Rosenberg) geplant hatte. "Optisch ist alles modern und großzügig gestaltet." Im Erdgeschoss findet sich der Servicebereich mit Geldautomaten und Auszugsdruckern, außerdem sind drei Beratungszimmer eingerichtet. Im Obergeschoss ist ein Empfangsraum die zentrale Anlaufstelle, hier sind weitere fünf Beratungszimmer platziert."Während wir vorher in einem umgebauten Wohnhaus untergebracht waren, verfügen wir nun über modernes Beratungszentrum", verdeutlicht der Vorstand, der sich jetzt auf die offizielle Einweihung der Geschäftsstelle am Mittwoch, 27. September, freut. Für die neue Filiale hat die Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau rund zwei Millionen Euro in die Neunburger Altstadt investiert.