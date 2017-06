Das Zielband ist erreicht: Der "Baudi"-Markt hat am Freitag wie geplant eröffnet. Für alle Heimwerker der Region ist damit ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen.

(frd) Im früheren Edeka-Markt an der Amberger Straße ist wieder Leben eingekehrt. Die Baudi GmbH und Co. KG hat hier ihre aktuell größte von deutschlandweit bisher 17 Filialen eröffnet. Die fünf Buchstaben stehen für "Bau-Discounter", im Süden Deutschlands ist der Fachmarkt in Neunburg erst der dritte "Baudi"-Standort.Bei der Einweihungsfeier betonte Bürgermeister Martin Birner, dass der Baumarkt eine große Lücke im Einzelhandel schließe. Er freute sich über diese Aufwertung und sprach von einem "großen Tag für die Stadt". Im neuen "Baudi"-Markt könnten Haus- und Gartenbesitzer, Hand- und Heimwerker fündig werden. Das Gesamtkonzept bezeichnete er als passend für Neunburg.Auf 1000 Quadratmetern Innen-Verkaufsfläche und weiteren 500 Quadratmetern Platz auf der Freifläche, möchte "Baudi" ein breites Sortiment bieten. Hans Riedel, geschäftsführender Gesellschafter von "Baudi Süd", zeigte sich am Eröffnungstag überwältigt vom großen Andrang der Kunden. Bereits unmittelbar nach der Eröffnung um 8 Uhr war der Markt schon gut gefüllt und an der Kasse bildeten sich die ersten Schlangen.Den kirchlichen Segen erteilte im Anschluss Pfarrer Stefan Wagner dem Bau-Discounter. Er bat um Gottes Segen für alle Menschen, die hier arbeiten und im "Baudi" ein- und ausgehen. Später stießen die Teilnehmer der Einweihungsfeierlichkeit bei einem kleinen Umtrunk noch auf einen guten Geschäftserfolg des Baumarktes an.