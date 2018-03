Neunburg bleibt der Urlaubsprimus im Landkreis: Über 122 000 Übernachtungen im Stadtgebiet sind vergangenes Jahr verzeichnet, ein Plus von fast zwölf Prozent. Der Tourismusverein setzt sich dafür ein, dass das so bleibt.

"Findige Partner"

Bei Messen gepunktet

Übernachtungszahlen Gewerbliche Betriebe mit Camping: Ankünfte: 38 723; Übernachtungen: 112 980. Privatvermieter: Ankünfte: 675, Übernachtungen: 9467; Gesamt: Ankünfte: 39 398; Übernachtungen: 122.447. Ein Plus von 11,6 Prozent gegenüber 2016. Im Landkreis sind 394 329 gewerbliche Übernachtungen verzeichnet. (pko)

Das enorme Wachstum bei den Übernachtungszahlen um 11,6 Prozent, war die positive Nachricht aus dem Tourismusbüro bei der Hauptversammlung des Vereins. Allerdings hatten sich nur wenige Vermieter dazu in der Kröblitzer Schlossbrauerei versammelt. Stark vertreten waren aber die Touristiker der Region, die von ihren Erfolgen auf dem Sektor Urlauberwerbung berichteten.Den Anfang machte Markus Greiner, der Vorsitzende des Tourismusverein, der die Aktivitäten im vergangenen Jahr noch einmal ins Gedächtnis rief. Unter anderem stellte er seine Mitwirkung bei der Freizeitkarte Oberpfälzer Seenland mit einem neuen Wanderkonzept heraus. "Wir arbeiten weiter an einem schönen Badeplatz am Eixendorfer Stausee", versprach Greiner, und nannte außerdem erfolgreich geführte Wanderungen, nicht nur für Gäste.Der Tourismusverein hat zur Zeit 105 Mitglieder und das rührige Vorstandsteam organisierte 2017 wieder ein Sautrogrennen und nahm am Festzug zum Stadtjubiläum teil. Das "Pferd vom Plattenberg", das bislang auf Neunburg als pferdefreundliche Gemeinde aufmerksam machte, sei wegen der Umgestaltung des bisherigen Standorts eingelagert, es werde ein geeigneter Platz dafür gesucht."Die Stadt investiert in die Infrastruktur und schafft Anreize auf dem Weg zu Rekordübernachtungszahlen", sagte Bürgermeister Martin Birner. Für die Vermarktung von Erholung und Ruhe, den Pluspunkten der Region, brauche es findige Partner wie die Tourismusvereine.Die positive Steigerung der Übernachtungszahlen auf gesamt 122 447 präsentierte Ulrike Meixner, die neue Mitarbeiterin aus der Touristinformation. Die Marketingfachfrau ermahnte, dass es ohne Digitalisierung nicht mehr gehe. Es habe nur Vorteile, wenn die Unterkünfte online buchbar seien. "Immer mehr Leute informieren sich vor einer Reise im Internet", wusste Meixner, und 52 Prozent aller Reisen würden online gebucht, Tendenz steigend. Sie helfe gerne bei der Online-Buchbarkeit weiter und forderte auf, einfach einen Termin mit ihr zu vereinbaren.Joachim Häring, Geschäftsleiter des Zweckverbandes Oberpfälzer Seenland, konnte berichten, dass die Stände auf den Messen sehr erfolgreich gewesen seien. "Wir haben deutlich mehr Prospekte als im Jahr zuvor verteilt". Der Bekanntheitsgrad der Region steige sicher noch nach Fertigstellung der "Erlebnis-Holzkugel" am Steinberger See, war sich Häring sicher.Seine Kollegin Alexandra Beier stellte für das Tourismuszentrum Nabburg die neu aufgelegten Karten für Wandern und Radeln und die Freizeitkarte vor. Es seien 400 Kilometer Radlweg beschildert, und viele Gastgeberschulungen angeboten worden.