Experten aus Wissenschaft und Praxis diskutierten beim "IHK-Werkstattgespräch Energie", wie Speicher, Smart Grid oder Elektromobilität das zukünftige Energiesystem gestalten. "Für die Wirtschaft sind innovative Technologien und Forschung in der Energieversorgung sowie eine sichere und zuverlässige Infrastruktur besonders wichtig. Sie müssen weiter vorangetrieben werden", forderte Gerhard Witzany, Präsident der IHK Regensburg. Speicher-Experte Prof. Michael Sterner von der OTH Regensburg erklärte: "Speicher bringen Strom von heute nach morgen, Netze von A nach B." Daher seien beide Technologien eine sehr gute Ergänzung.

Wolfgang Tauber, Leiter der Netzsteuerung des Bayernwerks bekräftigte diese These: "Versorgungssicherheit braucht Netze und Speicher." Hinzu kämen noch ausreichend Primärenergie, Erzeugungs- sowie Netzkapazitäten, stellte Prof. Dr. Oliver Brückl von der OTH Regensburg heraus. Prof. Frank Späte, Professor für Solartechnik an der OTH Amberg-Weiden, zeigte in seinem Vortrag, dass mit der richtigen Infrastruktur der Strombedarf mit erneuerbaren Energien mittel- bis langfristig unproblematisch abgedeckt werden kann. Eine schnelle Beladung eines Elektroautos unter 15 Minuten benötigt nach aktuellem Stand 400 kW - also einen eigenen Ortsnetz-Transformator. Hier stoße das heutige Energiesystem bald an seine Grenzen.In der anschließenden Podiumsdiskussion formulierte Thomas Rampf, Energiemanager bei der Firma Irlbacher Blickpunkt Glas, die Sorgen der Unternehmen. Wettbewerbsfähige und stabile Energiepreise müssten in einem zukunftsfähigen Energiesystem unbedingt im Fokus stehen, erklärte Rampf.