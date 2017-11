Immer wieder fielen Regentropfen, der Himmel zeigte sich in trübem Grau: Regelrechtes Schmuddelwetter bremste den großen Andrang beim Wintermarkt der Pfalzgrafenstadt. Am Vormittag verkaufte die Kontaktgruppe Behinderte-Nichtbehinderte 30 Meter Stollen, der in der Bäckerei Scheitinger (Dieterskirchen) hergestellt und geformt worden war. Als gute Einnahmequelle erwies sich angesichts des nasskalten Wetters der Verkauf von Glühwein. Neben den Ständen der Fieranten in der Hauptstraße, lockte der Flohmarkt am unteren Stadtberg die Liebhaber von Schnäppchen und Andenken aus früheren Zeiten an. Die Neunburger Geschäftswelt öffnete ihre Läden ab dem Mittag und wartete für ihre Kunden mit speziellen Angeboten zum Marktsonntag auf.