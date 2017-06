Freizeit Neusorg

19.06.2017

Sehr guten Besuchs erfreute sich das Gartenfest der Feuerwehr. Schon am Samstagabend ab 19 Uhr herrschte reger Festbetrieb in der Fahrzeughalle des Gerätehauses und auf dem Vorplatz. Dabei sorgte das Duo "Karola und Manfred" mit Musik und Gesang für Stimmung.

Der zweite Festtag wurde mit einem Frühschoppen eröffnet. Am Nachmittag hielten die Rothelme für ihre die Gäste Kaffee, Kuchen und Torten bereit. Zahlreiche auswärtige Feuerwehren und viele Bewohner aus Neusorg und Umgebung statteten den Brandschützern einen Besuch ab. Auch am Sonntagnachmittag unterhielt das Duo "Karola und Manfred" die Gäste.Allerlei Abwechslung war für die Kleinen geboten. Auf der Wiese hinter dem Gerätehaus konnten sich die Kleinkinder in einem Zelt im Bällebad wälzen. Außerdem wurden sie von jungen Damen mit "Tattoos" geschmückt und durften sich in der Schminkecke mit allerlei Motiven verschönern lassen.Vor allem für die Mädchen war das Angebot, auf Pferden reiten zu dürfen, das absolute Highlight.